Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Trafił on do odbiorców w zachodniej części Polski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek SMS-y o treści: "Uwaga! Dziś (15.09) możliwe burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."

Alerty trafiły do odbiorców z województwa lubuskiego oraz wybranych powiatów woj. zachodniopomorskiego (powiaty: choszczeński, myśliborski i wałecki) i Wielkopolski (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski).

Co warto zrobić przed burzą, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i zminimalizować potencjalne szkody? RCB przypomina, by usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr, przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, zostać w domu (jeśli to możliwe) i zamknąć okna i drzwi.

Trzeba też zadbać o bezpieczeństwo zwierząt oraz przygotować sobie oświetlenie zastępcze na wypadek uszkodzenia linii energetycznych.