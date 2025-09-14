Dziś kończy się sezon na najdłużej działającym stanowisku ratowniczym w Trójmieście, zlokalizowanym przy sopockim molo. Ratownicy podsumowują intensywne wakacje, podczas których czuwali nad bezpieczeństwem tysięcy plażowiczów. "Nasza misja trwa przez cały rok, niezależnie od zamknięcia kąpielisk" - mówi RMF FM Tomasz Ostrowski, ratownik sopockiego WOPR.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Najdłużej funkcjonujące stanowisko ratowników wodnych w Trójmieście jest w Sopocie przy molo. Tamtejsi ratownicy pracę zaczęli najwcześniej, bo już w połowie czerwca i jako ostatni dziś zakończą sezon. W sezonie letnim nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwało około 60 ratowników wodnych. Do dyspozycji mieszkańców i turystów było w lipcu i sierpniu w sumie siedem strzeżonych kąpielisk, a dwa dwuosobowe zespoły interwencyjne prowadziły patrole na obszarach niestrzeżonych.

Wakacje 2025 roku były dla sopockich ratowników okresem wytężonej pracy. W ciągu sezonu przeprowadzili ponad 60 akcji ratowniczych. Interweniowali także przy około 60 przypadkach zaginięć, głównie dzieci. Z bezpiecznej kąpieli na sopockiej plaży skorzystało 3549 dzieci przebywających na koloniach.

Ratownicy nie ograniczali się jedynie do pracy na plaży. W ramach wolontariatu przepracowali ponad 3,5 tysiąca godzin, często pełniąc dyżury nocne i prowadząc działania profilaktyczne. Jak podkreślają, ich misja nie kończy się wraz z zamknięciem kąpielisk.

Nasza misja trwa przez cały rok, niezależnie od zamknięcia kąpielisk - mówi RMF FM Tomasz Ostrowski, ratownik sopockiego WOPR. Miasto Sopot może pochwalić się jednym z najdłużej działających kąpielisk morskich w kraju. Mieszkańcy i turyści mogli korzystać z bezpiecznej kąpieli od 14 czerwca aż do 14 września 2025 roku - dodaje.

Ratownicy przyznają, że końcówka sezonu to czas podsumowań i wspomnień.

Na pewno mamy długi sezon, więc trochę zmęczenie też czuć, ale na pewno przez następne miesiące będziemy wspominać to, co się działo - mówi ratownik Bartek. Pogody i tego klimatu, który tu panuje może nam zabraknąć w ciągu roku - dodaje ratownik Rafał. W pamięci szczególnie zapadł im sierpniowy długi weekend, kiedy pogoda przyciągnęła tłumy na plażę. Akurat poczuliśmy, że rzeczywiście pracy jest aż nadto - wspominają.

Ratownicy prowadzą także szeroko zakrojone działania edukacyjne. W roku szkolnym organizują zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych w Sopocie i Gdańsku. W wakacje zorganizowali m.in. Dzień Bezpieczeństwa oraz akcje edukacyjne dla kolonii. Uczestniczyli również w piknikach i festynach, by dotrzeć do jak największej liczby rodzin.

/ Sopockie WOPR / Materiały prasowe

Wierzymy, że przekazywana wiedza o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, nauka pierwszej pomocy oraz budowanie świadomości, jak reagować w sytuacji zagrożenia, realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa - podkreśla ratownik Tomasz Ostrowski.

W Sopocie przez cały rok, 24 godziny na dobę, działa Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które obsługuje zgłoszenia na numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 oraz numer alarmowy 984. To właśnie tu trafiają wszystkie sygnały o zagrożeniach na wodzie.