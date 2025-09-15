Kiedy zrobi się cieplej? To pytanie z pewnością zadaje sobie wiele osób zaskoczonych i zdołowanych jesienną pogodą, której doświadczyliśmy w ostatnich dniach. Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że już za kilka dni na termometrach znów zobaczymy niemal 30 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Prognoza pogody na poniedziałek

Dziś najładniej ma być na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

Na północy i w zachodniej połowie kraju może przelotnie padać. Na zachodzie po południu i wieczorem możliwe są także burze.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 18 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie kraju. W całym kraju wiał będzie okresami umiarkowany i porywisty wiatr.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Może pojawić się przelotny deszcz, a na północy, krańcach wschodnich i w Karpatach nie można wykluczyć także burz.

Najwięcej deszczu spadnie na krańcach południowo-wschodnich Polski - nawet do około 20 mm.

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 na południu. Warto przygotować się na umiarkowany, a okresami dość silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem - mogą sięgać 80 km/h.

Prognoza pogody na środę

W środę umiarkowane zachmurzenie będzie okresami wzrastać do dużego. Miejscami w całym kraju przelotnie popada deszcz.

Temperatura maksymalna będzie podobna do tej z poprzednich dni - wyniesie od 14 do 18 stopni. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej ze względu na porywisty wiatr.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek będzie przeważnie pochmurny. Miejscami spadnie przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wschodzie i Podhalu do 21 na południowym zachodzie. Wciąż będzie wietrznie.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zacznie robić się nieco cieplej. Najładniej będzie na zachodzie. Na pozostałym obszarze ma pojawić się nieco więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie. Wciąż miejscami wiać będzie porywisty wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Sobota będzie pogodna i ciepła. Termometry pokażą maksymalnie od 22 do 27 stopni. Wreszcie uspokoi się wiatr.

Niedziela również przyniesie przyjemną pogodę na przeważającym obszarze kraju. Więcej chmur z przelotnym deszczem zobaczymy jedynie na północnym zachodzie kraju. Wciąż w wielu miejscach będzie bardzo ciepło - od 24 do 28 stopni.