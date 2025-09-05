Coraz więcej osób planuje krótki urlop także jesienią. Październik nie musi oznaczać chłodu i deszczu - sprawdź, gdzie w Europie wciąż czeka cię słońce, ponad 25 st. C i przystępne ceny. Oto cztery najcieplejsze destynacje na jesienny wypad.
Limassol to drugie co do wielkości miasto Cypru, położone na malowniczym wybrzeżu. Miasto ma fascynującą historię - zostało założone między starożytnymi królestwami Amathus i Kourion i wciąż można tu zobaczyć neolityczne osady.
Warto odwiedzić średniowieczny zamek Limassol, w którym w 1191 roku Ryszard Lwie Serce poślubił Berengarię z Nawarry. Dziś mieści się w nim Cypryjskie Muzeum Średniowiecza, z bogatą kolekcją ceramiki, nagrobków i broni.
Spacer wzdłuż palmowej promenady Molos prowadzi do plaż wyróżnionych Błękitną Flagą:
- Dasoudi Beach to złoty piasek, spokojne wody i sosnowo-akacjowy lasek z trasą spacerową.
- Lady's Mile Beach - aż 5 km plaży z szarym piaskiem i muszelkami. Stąd zobaczysz słone jezioro Akrotiri z kolonią flamingów.
Po plażowaniu można wpaść do restauracji Vista Mare i posmakować talerza wędlin z suszonymi owocami i orzechami włoskimi za 32 euro (135 zł).
Malta jesienią zachwyci słońcem, krystaliczną wodą i historią. Stolica wyspy - Valletta - jest wpisana na listę UNESCO i zachwyca barokową architekturą oraz widokami na malownicze porty.
Dla miłośników sztuki obowiązkowe są wizyty w katedrze św. Jana, w której znajduje się słynny obraz Caravaggia, oraz w Pałacu Wielkiego Mistrza - imponującej budowli z XVI-XVIII wieku.
Na plażowanie warto wybrać się na największą piaszczystą plażę na Malcie Mellieha Bay oddalonej godzinę jazdy od stolicy.
Hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie gwarantują letnią pogodę nawet zimą. Popularne destynacje to Teneryfa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura i La Palma.
- Gran Canaria zachwyca różnorodnością plaż i atrakcji.
- La Palma słynie z wulkanicznych krajobrazów, gęstych lasów i czarnych plaż.
Kuchnia Wysp Kanaryjskich to prawdziwa gratka - świeże owoce morza, lokalne tapas i aromatyczne wina.
Grecka wyspa Kos, część archipelagu Dodekanez, to idealne połączenie historii i plażowego relaksu.
- Plaża Agios Stefanos cechuje się złotym piaskiem, krystaliczną wodą i ruinami starożytnej bazyliki.
- Plaża Tigaki Beach mieści się zaledwie 13 min. od miasta Kos, mnóstwo tam barów z leżakami. W 2025 roku plaża zdobyła nagrodę Traveller’s Choice przyznawaną przez Tripadvisora.
W stolicy wyspy warto zobaczyć średniowieczny zamek i tętniący życiem port z tawernami serwującymi lokalne ryby.