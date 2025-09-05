Coraz więcej osób planuje krótki urlop także jesienią. Październik nie musi oznaczać chłodu i deszczu - sprawdź, gdzie w Europie wciąż czeka cię słońce, ponad 25 st. C i przystępne ceny. Oto cztery najcieplejsze destynacje na jesienny wypad.

Gdzie wybrać się na jesienny urlop? Na zdjęciu Cypr / Shutterstock

Limassol, Cypr - 28 st. C i plaże pełne flamingów

Limassol to drugie co do wielkości miasto Cypru, położone na malowniczym wybrzeżu. Miasto ma fascynującą historię - zostało założone między starożytnymi królestwami Amathus i Kourion i wciąż można tu zobaczyć neolityczne osady.

Warto odwiedzić średniowieczny zamek Limassol, w którym w 1191 roku Ryszard Lwie Serce poślubił Berengarię z Nawarry. Dziś mieści się w nim Cypryjskie Muzeum Średniowiecza, z bogatą kolekcją ceramiki, nagrobków i broni.

Spacer wzdłuż palmowej promenady Molos prowadzi do plaż wyróżnionych Błękitną Flagą:

Dasoudi Beach to złoty piasek, spokojne wody i sosnowo-akacjowy lasek z trasą spacerową.

Lady's Mile Beach - aż 5 km plaży z szarym piaskiem i muszelkami. Stąd zobaczysz słone jezioro Akrotiri z kolonią flamingów.

Po plażowaniu można wpaść do restauracji Vista Mare i posmakować talerza wędlin z suszonymi owocami i orzechami włoskimi za 32 euro (135 zł).

Valletta, Malta / Shutterstock

Valletta, Malta - 25 st. C i barokowe perełki UNESCO

Malta jesienią zachwyci słońcem, krystaliczną wodą i historią. Stolica wyspy - Valletta - jest wpisana na listę UNESCO i zachwyca barokową architekturą oraz widokami na malownicze porty.

Dla miłośników sztuki obowiązkowe są wizyty w katedrze św. Jana, w której znajduje się słynny obraz Caravaggia, oraz w Pałacu Wielkiego Mistrza - imponującej budowli z XVI-XVIII wieku.

Na plażowanie warto wybrać się na największą piaszczystą plażę na Malcie Mellieha Bay oddalonej godzinę jazdy od stolicy.

Lanzarote / Shutterstock

Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania - 27 st. C przez cały rok

Hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie gwarantują letnią pogodę nawet zimą. Popularne destynacje to Teneryfa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura i La Palma.

Gran Canaria zachwyca różnorodnością plaż i atrakcji.

La Palma słynie z wulkanicznych krajobrazów, gęstych lasów i czarnych plaż.

Kuchnia Wysp Kanaryjskich to prawdziwa gratka - świeże owoce morza, lokalne tapas i aromatyczne wina.

Kos / Shutterstock

Kos, Grecja - 26 st. C i nagradzane plaże

Grecka wyspa Kos, część archipelagu Dodekanez, to idealne połączenie historii i plażowego relaksu.

Plaża Agios Stefanos cechuje się złotym piaskiem, krystaliczną wodą i ruinami starożytnej bazyliki.

Plaża Tigaki Beach mieści się zaledwie 13 min. od miasta Kos, mnóstwo tam barów z leżakami. W 2025 roku plaża zdobyła nagrodę Traveller’s Choice przyznawaną przez Tripadvisora.

W stolicy wyspy warto zobaczyć średniowieczny zamek i tętniący życiem port z tawernami serwującymi lokalne ryby.