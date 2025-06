​Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają uprościć zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzając m.in. sześciomiesięczne vacatio legis dla ustaw nakładających nowe obowiązki na przedsiębiorców.

Andrzej Duda / Valdemar Doveiko / PAP

Podpisana ustawa, określana również jako "pierwszy pakiet deregulacyjny", to nowelizacja szeregu przepisów dotyczących prawa gospodarczego i administracyjnego. Jej głównym celem jest ograniczenie barier biurokratycznych i poprawa jakości tworzenia prawa gospodarczego w Polsce.

Co się zmienia? Wśród wprowadzonych zmian znalazły się m.in.:

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez rzemieślników w formie spółki kapitałowej - co ma ułatwić im rozwój i zwiększyć elastyczność prowadzenia biznesu.

Elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą - rozprawy będą mogły odbywać się zdalnie, co ma usprawnić procesy przetargowe i odwoławcze.

6-miesięczne vacatio legis dla ustaw nakładających nowe obowiązki na przedsiębiorców - przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie

W ustawie pojawiła się również zasada równoważenia obowiązków administracyjnych - zgodnie z koncepcją "one in, one out", wprowadzając nowe regulacje, projektodawca powinien dążyć do ograniczenia innych istniejących obciążeń w tej samej dziedzinie.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ustawa zakłada też konkretne wsparcie dla małych firm i rzemieślników. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw został zwolniony z opłat sądowych w sprawach, w których reprezentuje przedsiębiorców. Przewidziano również pełne dofinansowanie z budżetu państwa kosztów szkolenia uczniów przez rzemieślników w ramach tzw. kształcenia dualnego.

Zmiana obejmuje również rejestrację klubów sportowych, które będą teraz trafiać bezpośrednio do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie - jak dotąd - do rejestrów prowadzonych przez starostów.

Ustawa deregulacyjna wejdzie w życie zasadniczo po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.