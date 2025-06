Ogromne zainteresowanie wakacyjnym połączeniem kolejowym z Warszawy do Chorwacji. Już w pierwszych godzinach sprzedaży pasażerowie wykupili niemal 40 procent biletów na pociąg IC Adriatic Express do Rijeki. Pierwszy skład wyruszy 27 czerwca, a chętnych nie brakuje. Nic dziwnego - podróż nad Adriatyk trwa około 19 godzin, a ceny biletów startują od 193 zł.

Połączenie zyskało nazwę IC Adriatic Express i zapowiada się na prawdziwy hit sezonu wakacyjnego / Shutterstock

W ciągu dwóch godzin sprzedano niemal 40 proc. biletów na nowy pociąg do Chorwacji.

IC Adriatic Express wyrusza z Warszawy 27 czerwca, podróż potrwa 19 godzin przez 4 kraje.

Czy IC Adriatic Express zostanie na stałe? Dowiedz się, co planuje PKP Intercity.

Rekordowe zainteresowanie już od pierwszych minut

Sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki rozpoczęła się dzisiaj w godzinach porannych. Są one sprzedawane zarówno w kasach jak i w sprzedaży internetowej. Rozchodzą się bardzo szybko, bo po pierwszych dwóch godzinach niemal 40 proc. biletów było już sprzedanych - poinformował podczas konferencji prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Dodał, że na warszawskim Dworcu Centralnym ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy chcieli zdobyć bilety na długo wyczekiwane wakacyjne połączenie z Chorwacją.

Połączenie zyskało nazwę IC Adriatic Express i zapowiada się na prawdziwy hit sezonu wakacyjnego. Jak podkreślił Malinowski, "to połączenie będzie cieszyło się ogromnym powodzeniem". Ceny biletów są stosunkowo przystępne - miejsce siedzące kosztuje od 193 zł, a miejsce w kuszetce od 301 zł.

Przez cztery kraje do słońca i morza

Pierwszy pociąg do Rijeki w Chorwacji wyruszy ze stacji Warszawa Wschodnia w piątek 27 czerwca o godzinie 13:44. Do stacji końcowej w Chorwacji dotrze następnego dnia o 10:03. Skład przejedzie przez cztery kraje: Czechy, Austrię, Słowenię i wreszcie Chorwację.

Na trasie, która liczy około 1240 kilometrów, podróżni będą mogli skorzystać z wagonu gastronomicznego WARS do Wiednia - gdzie pociąg dotrze o 22:30. Dalej w wagonie z miejscami do leżenia będzie można zakupić ciepłe i zimne napoje oraz przekąski bezpośrednio u konduktora WARS.

Pociąg będzie dysponować dwoma wagonami z przedziałami klasy 2 oraz kuszetką, w której znajdują się rozkładane łóżka. Skład będzie kursował z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a w drogę powrotną - z Rijeki do Warszawy - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Jak wygląda dokładny przebieg trasy? O godzinie 22:30 Adriatic Express dotrze do stacji Wien Westbahnhof, gdzie zostaną odczepione wagony kontynuujące podróż do Chorwacji. O 22:45 ruszą dalej, by około godziny 4:00 na terenie Słowenii zostać połączone z nocnym pociągiem Istria, który dojedzie do Rijeki na godzinę 10:03.

Sezonowe połączenie z potencjałem na więcej

Podróż powrotna z Chorwacji do Polski rozpocznie się o godzinie 18:15. Skład przekroczy polsko-czeską granicę po godzinie 9:00, by dotrzeć do Warszawy Wschodniej o 14:16. Pociąg będzie kursować do końca wakacji - ostatni wyjazd z Warszawy zaplanowano na 28 sierpnia, a z Rijeki dzień później, 29 sierpnia.

Janusz Malinowski zapowiedział, że jeśli połączenie okaże się sukcesem, to "w przyszłym roku skład do Chorwacji będzie kursował dłużej, a czas przejazdu się skróci". Dodał również, że przewoźnik zamierza pracować nad zwiększeniem puli miejsc dostępnych w pociągu.