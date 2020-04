"To jest zbyt poważna sprawa, zbyt wiele jest danych, że to może być szkodliwe zdrowotnie i prawnie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i poseł Porozumienia Jarosława Gowina, pytany o wybory korespondencyjne. Jak przyznał, sam będzie głosował przeciwko takiemu rozwiązaniu. "Jestem przekonany do tego. Ostatnie słowo powie prezes partii, kiedy projekt po obróbce z Senatu trafi do Sejmu" - zastrzegł. "Myślę, że to będzie raczej daleko idąca jednolitość" - ocenił, dopytywany, czy całe Porozumienie sprzeciwi się organizacji w maju korespondencyjnych wyborów prezydenckich.

