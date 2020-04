Eksperci ostrzegają przed rozpoczynaniem odmrażania edukacji od żłobków, przedszkoli i najmłodszych klas szkoły podstawowej. "To może sparaliżować nauczenia zdalne i utrudnić przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegających koronawirusowi" - usłyszał reporter RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rząd ma wkrótce ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki. Według dotychczasowych zapowiedzi może on obejmować organizację opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Eksperci zwracają uwagą przede wszystkim na problemy w opiece nad najmłodszymi dziećmi - w żłobkach i przedszkolach. Opieka nad najmłodszymi dziećmi opiera się na bezpośrednim kontakcie, wszystkie zasady utrzymywania dystansu są wykluczone - mówi prezeska fundacji Przestrzeń dla Edukacji Iga Kazimierczyk.

W przypadku młodszych dzieci praca z nimi opiera się na zasadzie całkowitego braku dystansu. W grupach żłobkowych dzieci przebywają w sali będąc "na opiekunach". My te dzieci przytulamy, czesto nosimy. Podobnie jest w grupach przedszkolnych, gdzie dzieci się przytulają, turlają, grają w łapki - ostrzega pedagożka i pyta, jak w takiej sytuacji można zachować zasady dystansowania społecznego.

W szkołach podstawowych organizacja zajęć opiekuńczych dla najmłodszych klas będzie oznaczała konieczność podzielenia dotychczasowych klas na mniejsze grupy, a to oznacza konieczność zaangażowania dodatkowych nauczycieli ostrzega były dyrektor szkoły i Nauczyciel Roku 2007 Wiesław Włodarski: W związku z tym trzeba dodatkowych nauczycieli, a jak mamy mieć dodatkowych nauczycieli to się woła dodatkowych nauczycieli, ze szkoły, a przecież oni mają dalej pracować ze swoimi uczniami. W starszych klasach nauka miałaby dalej toczyć się zdalnie.



W innych krajach odmrażanie edukacji zaczęto od starszych klas, w których łatwiejsze jest utrzymanie zasad higieny. W Niemczech jako pierwsze do szkół mają wrócić uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Dania, kraj, który jako pierwszy otworzył szkoły - przyjęła model podobny do Polski. Tam zajęcia najpierw zaczęły żłobki, przedszkola i nauczanie początkowe.