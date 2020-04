Testy serologiczne wykonywane wśród naszego personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, a więc tych z oddziału zakaźnego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wskazują, że nawet 15 proc. uodporniło się na niego bezobjawowo – zauważył generał dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Mamy w tej chwili dowody na to, że 10-15 proc. personelu "pierwszej linii" uodporniło się na wirusa bezobjawowo. Dzięki wykonywaniu badań serologicznych zyskujemy wiedzę, w którym punkcie epidemii jako instytucja jesteśmy, jaki charakter ma nabyta odporność oraz jaki w rezultacie jest nasz poziom odporności, względnie patrząc z innej perspektywy, podatności na patogen odpowiedzialny za obecną epidemię - stwierdził dyrektor WIM.

Dodał też, że badania diagnostyczne prowadzone wśród personelu - genetyczne i serologiczne - pod kątem wykrywania zakażeń koronawirusa w jego placówce, są jednym z priorytetowych elementów programu walki z epidemią. Testy genetyczne wykonujemy w naszym szpitalu w odniesieniu do wszystkich osób uczestniczących w opiece nad chorymi. Serologiczne przewidziane są dla "pierwszej linii" oraz reprezentatywnej 300 osobowej grupy pracowników, jako element oceny populacji naszej instytucji - wyjaśnił w rozmowie z PAP prof. Gielerak.



Równocześnie zaznaczył, że w momencie przywracania kolejnych świadczeń w szpitalu - tych wstrzymanych bądź ograniczonych w wyniku epidemii - zakres badań diagnostycznych wśród personelu szpitala "automatycznie się poszerzy".



Uogólniając aspekt przeprowadzania badań serologicznych, które wykrywają obecność przeciwciał i tym samym pokazują, czy osoba uzyskała odporność na patogen powiedział, że jest to bardzo ważne dla oceny stopnia rozprzestrzeniania się epidemii, a w dłuższej perspektywie pozwoli nam również ocenić, na ile uzyskana jednostkowa odporność jest trwała i od jakich dokładnie czynników zależy. SARS typ pierwszy dawał odporność na poziomie od roku do 10 lat. Tutaj nie wiemy. SARS-CoV-2 ma więcej podjednostek białkowych, więc teoretycznie powinien dawać dłuższą odporność, ale to przypuszczenie wymaga weryfikacji w praktyce - powiedział Gielerak.