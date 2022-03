Najbardziej poszukiwany na świecie wrak statku odnaleziony. Pod 100 latach od zatonięcia na dnie morza znaleziono statek „Endurance”.

"Endurance", statek należący do ekspedycji podróżnika i badacza Antarktydy Ernesta Shackletona, zatonął w październiku 1915 roku. 160 km od Antarktydy lód skuł wodę i uwięził statek. Załoga opuściła "Endurance", statek został zmiażdżony i zatonął pod lodem. Teraz - ponad 100 lat później - jego wrak został odnaleziony.

Został znaleziony na głębokości 3008 metrów na dnie Morza Wedella.

Szef ekspedycji poszukiwawczej Mensun Bound twierdzi, że wrak jest w idealnym stanie, dzięki temu że leży w lodowatej wodzie, w której nie ma żywych organizmów mogących żywić się drewnem. "Mieliśmy niesamowite szczęście. To najpiękniejszy drewniany wrak statku, jaki kiedykolwiek widziałem" - powiedział.

Widać to doskonale na filmie podwodnym nakręconym przez misję Falklands Maritime Heritage Trust.

Wideo youtube

28-osobowa załoga "Endurance" uratowała się, a ich historia jest jedną z najbardziej znanych ludzkości opowieści. Po dziesięciu miesiącach, gdy szanse na uwolnienie statku okazały się płonne, przemierzyli olbrzymią krę lodową pieszo ciągnąc za sobą trzy szalupy. Żywili się upolowanymi fokami i pingwinami.

Kiedy dotarli do krańca kry, wsiedli na łodzie i odpłynęli na Wyspy Słoniowe. Tam rozbili obozowisko, zaś Shackleton z pięcioma ludźmi popłynął łodzią do oddalonej o 1200 km Georgii Południowej, by sprowadzić pomoc dla pozostałych. Trzech zostało na brzegu, a on z dwoma innymi członkami załogi resztkami sił pieszo pokonał masyw górski i dotarł do wielorybniczej przystani Stromness. Zajęło im to 36 godzin.

Wszyscy członkowie wyprawy zostali uratowani przez Shackletona do końca sierpnia 1916 roku, dwa lata po tym jak wyruszyli na swoją wyprawę z Londynu.

Ernest Shackleton, organizując wyprawę podczas której miał przeciąć Antarktydę, pragnął za wszelką cenę przejść do historii polarnictwa. Zaledwie kilka lat wcześniej przegrał walkę o zdobycie bieguna z norweskim polarnikiem Roaldem Amundsenem. Paradoksalnie jego heroiczna walka o przetrwanie stała się największym osiągnięciem Shackletona i do dziś fascynuje historyków.