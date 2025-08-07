​Wiemy, co będzie robił były już prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zakończonej prezydenturze. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, Andrzej Duda zostanie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Były prezydent RP Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

Informacje o tych planach prezydenta pojawiły się już w grudniu 2024 roku, ale wówczas politycy nie potwierdzali tych doniesień.

Znamy plany Andrzeja Dudy po prezydenturze

Reporter RMF FM ustalił, że Polski Komitet Olimpijski miał miażdżącą przewagą głosów zdecydować o rekomendacji Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Decyzja o wyborze byłego już prezydenta należy teraz do MKOl-u.

Organizacja ma zaakceptować tę kandydaturę już podczas następnej, corocznej sesji komitetu - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

To jednak nie koniec aktywności Andrzeja Dudy po zakończonej prezydenturze. Według naszych informacji była głowa państwa pracuje nad założeniem międzynarodowego think tanku, który łączyłby środowiska polityczne i biznesowe z Europy Środkowo-Wschodniej.

Były prezydent nie wróci na UJ

W środę informowaliśmy także o tym, że były prezydent nie wróci do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Umowa o pracę pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim została rozwiązana za porozumieniem stron - przekazał rzecznik uczelni Marcin Kubat.

Duda na Uniwersytecie Jagiellońskim był zatrudniony od 1997 roku. Wcześniej skończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas pracy na UJ były prezydent korzystał z urlopów bezpłatnych.

Z powodu pełnienia ważnych funkcji społecznych, w tym oczywiście prezydentury - wskazał rzecznik krakowskiej uczelni.