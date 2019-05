Lokator mieszkania, które stanęło w ogniu, uciekać na gzyms budynku, by schronić się przed szalejącym pożarem. Na ratunek przyszli mu strażacy, którzy najpierw stłumili ogień, a następnie za pomocą dźwigu przetransportowali go na ziemię. Do zdarzenia doszło w Rzymie. Przyczyny pożaru nie są znane.

REKLAMA