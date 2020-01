Ośmiu studentów Politechniki Rzeszowskiej przebywa w chińskiej prowincji Wuhan. "Wrócą do kraju najszybciej, jak to tylko będzie możliwe" - powiedział rzecznik uczelni Jan Rybak. Dodał, że młodzi ludzie są pod stałą opieką lekarzy. Z 20-osobowej grupy studentów politechniki, którzy w ramach wymiany wyjechali na chiński uniwersytet w Wuhan, do kraju powróciło 10 osób.

REKLAMA