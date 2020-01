Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach przekroczyła 80. Zarażonych może być ponad dwa tysiące osiemset osób. To najnowsze dane chińskich władz, które - nikt chyba nie ma wątpliwości - mogą być niepełne. Tylko w ciągu ostatniej doby potwierdzono niemal tysiąc nowych przypadków zachorowań. Co najmniej pięć przypadków zachorowań odnotowano w Hongkongu i dwa w Makao.

Chiny: Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 80 / STR / PAP/EPA

Rząd chiński postanowił przedłużyć przerwę świąteczną z okazji Nowego Roku Księżycowego o 3 dni, czyli do 2 lutego, w ramach walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.



"Decyzję taką podjęto aby zmniejszyć ilość zgromadzeń publicznych i zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii" - głosi komunikat rządu.



Chińczycy mieli powrócić do pracy, po trwającej 7 dni przerwie świątecznej, w piątek 31 stycznia.

Okres obchodów Nowego Roku to równocześnie szczyt podróży. Miliony Chińczyków udają się do bliskich w różnych częściach kraju, a także - nierzadko - za granicę.



W poniedziałek poinformowano, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80, w tym 76 zarejestrowano w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan.



Mongolia: Zamknięto drogowe przejścia graniczne z Chinami z powodu koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa w Chinach władze sąsiedniej Mongolii zamknęły drogowe przejścia graniczne z tym krajem oraz wszystkie uczelnie i instytucje edukacyjne - podały w poniedziałek państwowe mongolskie media.



Placówki edukacyjne będą zamknięte do 2 marca. Według AFP zamknięte są też szkoły.



Oficjalna mongolska agencja prasowa Moncame poinformowała, powołując się na władze, że przejścia graniczne dla ruchu samochodowego i pieszego będą zamknięte od poniedziałku. Nie wiadomo, do kiedy będą obowiązywać te ograniczenia.



Mongolia jest pierwszym krajem sąsiadującym z Chinami, który zamknął drogowe przejścia graniczne z Państwem Środka - zauważa AFP. Połączenia kolejowe i lotnicze między Mongolią i Chinami nadal działają.



Rząd w Ułan Bator wezwał też do odwołania wszystkich zgromadzeń publicznych w kraju.



W Mongolii nie zarejestrowano przypadków zarażenia koronawirusem, jednak mongolski premier Uchnaagijn Churelsuch podkreślił, że podjął decyzję o zastosowaniu środków bezpieczeństwa po tym jak pojawiły się doniesienia o zachorowaniach w Mongolii Wewnętrznej na północy Chin.





Austria: Dwa podejrzenia zakażenia

Dwie osoby trafiły do szpitala w Wiedniu z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. U pierwszej lekarze już wykluczyli chorobę wywołaną patogenem z Wuhan. Wyniki badania drugiej nie są jeszcze znane.

Oba przypadki dotyczą obywatelek Chin.



Pierwsza to stewardessa, która wcześniej była w Wuhan. Przyleciała do Wiednia w sobotę. To w jej przypadku testy wykluczyły obecność koronawirusa. Druga pacjentka do kliniki Cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu trafiła w niedzielę.



To mieszkająca na stałe w Austrii obywatelka Chin, która właśnie wróciła z wakacji w tym kraju.



GIS: Wiemy o 23 Polakach przebywających w okolicach Wuhan

Co najmniej 23 osoby z Polski przebywają w Chinach w obszarze, skąd pochodzi koronawirus 2019-nCoV - taką informację przekazał w niedzielę w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny. Jak wyjaśnił, to m.in. studenci z Politechniki Rzeszowskiej.

Mamy około 23 obywateli, którzy przebywają w tej chwili w tych okolicach - przyznał w rozmowie z RMF FM Jarosław Pinkas. Konsulat jest w ścisłych kontaktach z tymi, którzy powiadomili, że tam są - dodał. Jest jeszcze tam kilku studentów z Politechniki Rzeszowskiej, z którymi jest stały kontakt służb dyplomatycznych, są też inżynierowie z północnego Mazowsza. Tych ludzi nie jest dużo - podkreślił.



Jarosław Pinkas nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy Polacy wrócą do kraju. To jest pytanie już do służb dyplomatycznych - wyjaśnił. My zajmujemy się krzewieniem wiedzy dla nich, jakie jest to groźnie, jak się mają zachowywać. Tam jest pewien kłopot - oni mieszkają w akademikach, jest tam dość chłodno w tej chwili, jest ograniczony dostęp do możliwości kupowania żywności. Wiadomo, jak funkcjonuje miasto poddane kwarantannie - tłumaczył w niedzielę Główny Inspektor Sanitarny.