Egzamin na prawo jazdy będzie droższy. Marszałkowie województw przygotowują się do jednolitej zmiany stawek po tym, jak rząd przerzucił ten obowiązek z Ministerstwa Infrastruktury właśnie na samorządy wojewódzkie. Dziennikarz RMF FM dotarł do informacji, ile zapłacimy za egzamin na prawo jazdy i od kiedy nowe stawki będą obowiązywać.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W październiku zeszłego roku dziennikarz RMF FM ujawnił, że rząd chce, aby to samorząd województwa określał wysokość opłaty za egzamin na prawo jazdy. Ma także kształtować wynagrodzenia egzaminatorów oraz dofinansowywać ośrodki ruchu drogowego.

Wtedy też pojawiły się obawy, że egzamin na prawo jazdy będzie tańszy na przykład w Rzeszowie, a droższy w Warszawie, czy w Szczecinie.

Teraz ustalono jednolitą stawkę. Egzamin na prawo jazdy będzie kosztował tyle samo, bez względu na to, w którym województwie będziemy go zdawać.

Egzamin na prawo jazdy - nowe stawki

Już wiadomo, że egzamin na prawo jazdy będzie droższy. Ma kosztować 250 złotych: 50 zł za egzamin teoretyczny i 200 zł za praktyczny przy egzaminie na kategorię B.

Kursanci mogą spodziewać się droższych egzaminów od kwietnia, może maja, najpóźniej od wakacji - informuje dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Pierwsze decyzje sejmików wojewódzkich mają zapadać na przełomie lutego i marca.

Ludzie, którzy się tym zajmują w poszczególnych sejmikach mają już ustalone wspólne stanowisko. Myślę, że najpóźniej na lutowym sejmiku pewnie to przyjmiemy - mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Konwent marszałków rekomenduje, by takie same decyzje podejmowano w każdym województwie, tak by wszędzie podnieść stawki za egzamin na prawo jazdy do takiego samego, najwyższego poziomu.