"Widać to po statystykach z poprzedniego roku, że mieliśmy do czynienia z mniejszą liczbą tego typu wykroczeń. Idea zatrzymania prawa jazdy przez Trybunał Konstytucyjny nie została zakwestionowana, została zakwestionowana sama procedura" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Rafał Weber, wiceszef resortu infrastruktury. Jak dodał, odbyło się już pierwsze spotkanie ze stroną samorządową w tym zakresie. W kolejnych dniach odbędą się kolejne rozmowy. "Zresztą też rozmawialiśmy z wiceministrem sprawiedliwości i ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wczytując się w sam wyrok. Myślę, że ta reakcja jest potrzebna po to, aby była prawna jednolitość postępowania przez starostów w tym zakresie" - zaznaczył.

Rafał Weber / Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceminister Weber o przepisach dotyczących zatrzymywania prawa jazdy "Musimy podejść do tego tematu spokojnie, bo to jest zagadnienie bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Z jednej strony nie chcemy stworzyć przepisów, które otworzą jakieś okienko, żeby jednak tej procedury nie realizować, ale z drugiej strony musimy wypełnić wskazania TK i w odpowiedni sposób podejść do tego tematu" - podkreślał. Mariusz Piekarski pytał swojego gościa także o to, kiedy kierowcy będą mogli skorzystać z kursów reedukacyjnych. "Wtedy, kiedy minister właściwy ds. informatyzacji wyda komunikat, w którym stwierdzi gotowość systemu CEPiK, do tego, aby takie kursy reedukacyjne realizować. Nie sądzę, żeby to było w tym roku. W tym roku pozostaniemy przy obecnej procedurze, czyli ktoś, kto przekroczy 24 punkty karne, będzie musiał obowiązkowo stawić się na teoretycznym i praktycznym egzaminie na prawo jazdy i po zaliczeniu tego egzaminu za pierwszym razem będzie miał te uprawnienia utrzymane" - podkreślał wiceminister. Po co takie kursy? "Ktoś, kto stworzył i wymyślił te przepisy, myślę, że bardzo mocno przeanalizował ten temat i uznał, że jednak większą konsekwencją będzie odbycie 28-godzinnego kursu, na którym będzie solidna i merytoryczna rozmowa z psychologiem ds. transportu, z policjantem ukazującym dlaczego niebezpieczna jazda jest groźna zarówno dla kierującego, pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego" - mówił. "Ten kurs w tej chwili ma kosztować 500 zł, sam egzamin w tej chwili kosztuje 140 zł. Egzamin jest zdawany przez 45 minut, a nie przez 3 dni. Jestem dobrze nasączony wiedzą ekspertów w dziedzinie transportu i myślę, że te przesłanki zaważyły. Moim zdaniem są argumenty przeświadczające za tym, że 28-godzinny kurs realizowany w ciąg 3 dni ma mocniejsze sankcje i większą wymowę niż szybko zaliczony egzamin na prawo jazdy" - podkreślał. Jak dodał, do dyskusji jest jeszcze kwestia ceny. "W tej chwili to 500 zł. Rozumiem tych, którzy mówią, że to faktycznie niewiele. Szybką legislacją można tę wartość podwyższyć, bo faktycznie ktoś, kto łapie 24 punkty karne, swoją jazdą sprawia pewne niebezpieczeństwo, pełna zgoda. Pytanie, czy ta kwota nie powinna być wyższa, ale póki nie będzie widoku konkretnego terminu, że ten kurs reedukacyjny wejdzie w życie, póty tym tematem raczej zajmować się w ministerstwie infrastruktury, zajmować nie będziemy" - dodawał. Wideo youtube Zobacz również: Kaczyński pozbędzie się Ziobry i Morawieckiego? Prof. Dudek o możliwych scenariuszach

Kraska: Sytuacja się stabilizuje. Nie będzie powrotu maseczek ani nauki zdalnej

Müller: Brakuje dobrej woli ze strony Solidarnej Polski

Łukasiewicz: Rosja krwawi ekonomicznie i politycznie

Opracowanie: Karol Żak