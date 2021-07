Nawet 200 dziennikarzy może być nielegalnie inwigilowanych przez system Pegasus. To wynik śledztwa upublicznionego przez francuską organizacje pozarządową Forbidden Stories przy współpracy Amnesty International. O sprawie piszą redakcje największych światowych gazet, agencji informacyjnych i telewizji, w tym brytyjski "The Guardian".

Dziennikarze i opozycjoniści szpiegowani przez Pegasusa / Grzegorz Michałowski / PAP

Według doniesień, na liście nielegalnie inwigilowanych, znajduje się prawie 50 tys. nazwisk. Chodzi o osoby, które mogą być potencjalnie podsłuchiwane. System szpiegowski Pegasus umożliwia przechwytywanie SMS-ów, maili i zdjęć. Potrafi nagrywać rozmowy i zdalnie włączać mikrofon telefonu komorowego.



System został stworzony przez izraelską firmę NSO do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Jak się okazuje, jest też używany do podsłuchiwania dziennikarzy, niewygodnych prawników, polityków czy biznesmenów. Producent systemu zaprzecza, jakoby miał z tym cokolwiek wspólnego. Jak twierdzi - Pegasus - udostępniany jest wyłącznie służbom policyjnym i armiom krajów, które przestrzegają praw człowieka.



Dziennik "The Guardian" poświęca oddzielny artykuł na temat Węgier i rzekomych działań rządu Victora Orbana, który miał korzystać z Pegasusa. Gazeta donosi, że telefony komórkowe przynajmniej 10 prawników, przedstawiciela opozycji parlamentarnej i pięciu dziennikarzy zostały zainfekowane przez system.



Porównując listę z numerami konkretnych komórek, zestawiono daty, kiedy dziennikarze zwracali się do rządu z prośbą o skomentowanie bieżących wydarzeń. Niedługo potem ich telefony zostały zainfekowane szpiegowskim systemem.



Brytyjska gazeta szczegółowo opisuje także przypadki inwigilacji odnotowane w takich krajach jak Azerbejdżan, Indie, Meksyk, czy Arabia Saudyjska.



Rządy co najmniej 10 państw zlecały śledzenie konkretnych numerów