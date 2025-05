Badania naukowe wskazują, że dieta bogata w flawonoidy, obecne m.in. w czarnej herbacie, jagodach, owocach cytrusowych i jabłkach, może przyczynić się do zdrowszego procesu starzenia. Spożywanie tych produktów może obniżyć ryzyko kruchości, pogorszenia funkcji fizycznych i zdrowia psychicznego.

Zdrowsze starzenie dzięki czarnej herbacie, jagodom i owocom cytrusowym / Shutterstock

Flawonoidy kluczem do lepszego starzenia

Naukowcy z Edith Cowan University, Queen’s University Belfast oraz Harvard T.H. Chan School of Public Health odkryli, że żywność bogata we flawonoidy ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka niekorzystnych efektów starzenia. Badanie objęło analizę danych 62 743 kobiet i 23 687 mężczyzn przez 24 lata, wykazując, że wysokie spożycie flawonoidów wiąże się z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym.Flawonoidy, obecne w wielu codziennych produktach spożywczych, są znane z redukcji stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, wspierania zdrowia naczyń krwionośnych oraz pomocy w utrzymaniu masy mięśniowej. Te właściwości są kluczowe w zapobieganiu kruchości oraz utrzymaniu dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego w starszym wieku.

Dieta bogata w flawonoidy a zdrowie

Regularne spożywanie pokarmów bogatych we flawonoidy, takich jak jagody, jabłka, czerwone wino, pomarańcze i czarna herbata, może wspomóc zdrowsze starzenie. Badanie pokazało, że zwiększenie spożycia tych produktów o trzy porcje dziennie może znacząco obniżyć ryzyko negatywnych skutków starzenia, szczególnie u kobiet.

Co to są flawonoidy?

Flawonoidy to grupa związków chemicznych należących do polifenoli, które naturalnie występują w roślinach. Są to barwniki roślinne, które nadają kwiatom, owocom i liściom charakterystyczne kolory - od żółtego, przez pomarańczowy, po czerwony i niebieski. Flawonoidy pełnią w roślinach funkcje ochronne, m.in. chronią przed promieniowaniem UV, patogenami i szkodnikami.W diecie człowieka flawonoidy są ważnymi składnikami, ponieważ wykazują szereg korzystnych właściwości zdrowotnych, m.in.:

działanie przeciwutleniające (neutralizują wolne rodniki),

działanie przeciwzapalne,

wspieranie układu krążenia,

wzmacnianie naczyń krwionośnych,

wspomaganie odporności.

Flawonoidy występują m.in. w owocach (np. cytrusy, jagody, jabłka), warzywach (np. cebula, brokuły), herbacie, kakao, winie, a także w ziołach.Do najważniejszych grup flawonoidów należą m.in.: flawony, flawonole, izoflawony, antocyjany, katechiny.