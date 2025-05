Od poniedziałku trwa maturalny maraton. Abiturienci podczas egzaminu muszą stosować się do ściśle określonych zasad. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że wnoszenie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, smartwatchy oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych jest surowo zabronione. Za złamanie zakazu grożą surowe konsekwencje.

Telefony, smartwatche... Co grozi za posiadanie urządzeń telekomunikacyjnych podczas egzaminu? / Wojciech Olkusnik/ / East News

We wtorek, 6 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Tuż po rozpoczęciu egzaminu w internecie pojawiły się zdjęcia kilku stron arkusza maturalnego.

Jak poinformowała CKE, pierwsze fotografie zostały opublikowane na portalach społecznościowych po godzinie 9:10, czyli już po rozpoczęciu egzaminu. Komisja podkreśliła, że żadne informacje dotyczące zadań egzaminacyjnych nie zostały ujawnione przed godziną 9:00, a więc nie doszło do wycieku przed egzaminem.

Według wstępnych ustaleń, zdjęcia arkusza najprawdopodobniej wykonał jeden z maturzystów, który wniósł na salę egzaminacyjną telefon. Takie działanie jest złamaniem przepisów prawa. CKE zapowiedziała, że sprawa jest analizowana, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa zostanie złożone zawiadomienie do odpowiednich służb.

Jakie urządzenia są zakazane na egzaminie maturalnym?

Zgodnie z przepisami, do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń umożliwiających komunikację lub dostęp do internetu - dotyczy to nie tylko telefonów, ale także smartwatchy, słuchawek bezprzewodowych czy innych elektronicznych gadżetów.

Lista zakazanych urządzeń obejmuje:

telefony komórkowe,

smartwatche,

wszelkie urządzenia z funkcją łączności (Wi-Fi, Bluetooth),

odtwarzacze mp3/mp4,

inne elektroniczne gadżety umożliwiające komunikację.

Wyjątkiem są urządzenia medyczne, np. pompy insulinowe, które muszą być zgłoszone i zatwierdzone przez komisję egzaminacyjną.

Surowe konsekwencje za wniesienie telefonu na maturę

Nawet przypadkowe wniesienie wyłączonego telefonu może zakończyć się unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

CKE zaleca, by uczniowie pozostawiali telefony i inne urządzenia w wyznaczonym przez szkołę miejscu, najczęściej w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin przypomina o tym obowiązku przed rozpoczęciem testu.

W przypadku egzaminów obowiązkowych oraz jedynego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, unieważnienie oznacza niezdanie matury w danym roku i brak możliwości przystąpienia do poprawki w sierpniu. W przypadku kolejnych przedmiotów dodatkowych - na świadectwie dojrzałości pojawi się wynik 0%.

Konsekwencje nie tylko dla jednej osoby

W skrajnych przypadkach, np. gdy telefon zadzwoni podczas egzaminu, możliwe jest nawet unieważnienie egzaminu dla wszystkich obecnych w sali. Takie sytuacje są jednak rzadkie i najczęściej wynikają z roztargnienia, nie zaś z próby oszustwa.

Ile matur unieważniono w ubiegłym roku?

W 2024 roku unieważniono 202 egzaminy maturalne, z czego 53 przypadki dotyczyły wniesienia lub korzystania z telefonu podczas egzaminu. Dyrektor CKE podkreśla, że są to sytuacje incydentalne, ale konsekwencje są nieuchronne. Wśród około 275 tysięcy zdających odnotowaliśmy jedynie kilka przypadków nieuczciwości, polegających na wniesieniu telefonu na salę egzaminacyjną. Często wynika to raczej z roztargnienia niż złej woli. To nie oznacza, że dana osoba wykonała zdjęcie arkusza - zaznaczył prof. Zakrzewski. Wierzę w uczciwość młodych ludzi - dodał.

CKE przypomina, że maturzysta może przekazać informacje o treści zadań egzaminacyjnych dopiero po opuszczeniu sali egzaminacyjnej i zakończeniu egzaminu. Wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty.

Jakie zakazy jeszcze obowiązują na maturze?

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić także jedzenia (poza wodą), amuletów czy maskotek "na szczęście". Dozwolone są wyłącznie przybory wymienione w komunikacie CKE, np. kalkulator, linijka czy cyrkiel - w zależności od przedmiotu.

Kiedy może nastąpić unieważnienie egzaminu maturalnego?

Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego może nastąpić w kilku przypadkach. Do najważniejszych należą:

stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego,

wniesienie lub korzystanie w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

używanie urządzenia telekomunikacyjnego

zakłócanie przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), w tym nowelizacja tej ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. poz. 1116)