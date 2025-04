Naukowcy mają nowy przepis, jak wydłużyć życie o 10 lat. Wyniki badań na ten temat opublikowało właśnie czasopismo "New England Journal of Medicine". Zaprezentowano je także w Chicago w czasie ostatniego Kongresu Amerykańskiego Światowego Towarzystwa Kardiologicznego.

Naukowcy mają nowy przepis, jak wydłużyć życie o dziesięć lat (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański komentuje w rozmowie z RMF FM, że te wnioski pokazują, jak dużo zależy od nas i od stosowania się do zaleceń specjalistów. My jesteśmy w stanie zaplanować, odroczyć wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego. Warunek jest taki, że nasz pacjent współpracuje, modyfikuje styl życia, nie dopuści do rozwoju czynników ryzyka - podkreśla.

Od wielu lat badamy, jak wydłużyć życie naszych pacjentów, jak zmniejszyć ryzyko przedwczesnego zgonu, przedwczesnego incydentu sercowo-naczyniowego. Jeden z twórców nowoczesnej kardiologii, profesor Eugene Braunwald już dwa lata temu podał siedem cech, które mogą przełożyć się na mniejsze ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego - komentuje prof. Filip Szymański. I wylicza:

niski poziom LDL-cholesterolu,

prawidłowe wartości ciśnienia,

aktywność fizyczna,

niepalenie papierosów,

brak cukrzycy czy glikemia na czczo poniżej 100 miligramów na decylitr.

Najnowsze badania pokazują, że jeśli przed 50. urodzinami zapewnimy sobie brak tak zwanych klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, wtedy, jak podkreślają lekarze, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, będziemy żyć statystycznie dłużej o dziesięć lat, w porównaniu do grupy pacjentów, u których czynniki ryzyka takie jak dyslipidemia czy cukrzycy mogą się pojawić. Chodzi o takie czynniki jak: dyslipidemia (choroba, w której stężenie lipidów we krwi jest nieprawidłowe - przyp. red), nadciśnienie, nikotynizm (palenie papierosów), otyłość i cukrzyca.

Jaki jest prawidłowy poziom cholesterolu?

Prof. Filip Szymański zwraca uwagę, że zalecana docelowa wartość LDL-cholesterolu jest uzależniona od poziomu ryzyka pacjenta. Chcielibyśmy, aby w ogólnej populacji wartość LDL-cholesterolu była poniżej 115, a wśród pacjentów z podwyższonym ryzykiem poniżej 55. Nie boimy się niskich wartości LDL-cholesterolu, mówimy "Im niżej, tym lepiej". Im dłużej ten niski LDL uda się utrzymać, tym lepiej. Im wcześniej wykryjemy i im szybciej wdrożymy interwencję, w postaci farmakoterapii czy modyfikacji stylu życia, tym lepiej dla naszego chorego - przekonuje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

Specjaliści zwracają też uwagę, że zwiększenie szans na dłuższe życie oznacza też rosnące szanse na życie w dobrym zdrowiu, bez niepełnosprawności. Dla pacjenta ważna jest jakość życia. Jeśli pacjent nie będzie miał tych czynników ryzyka, jego życie będzie miało lepszą jakość - dodaje prof. Szymański.

W tym badaniu jest jeszcze jeden wniosek pocieszający dla osób, które mają wyższy poziom cholesterolu czy nadciśnienie, także po 50. urodzinach. Jeśli ta choroba jest pod kontrolą lekarza i jest leczona, rosną też szanse na dłuższe życie.