Dwie najjaśniejsze na niebie planety - Wenus i Jowisz - ustawią się w jednej linii. Wielbiciele astronomii będą mogli podziwiać zjawisko gołym okiem lub, jeśli nie pozwolą na to warunki pogodowe, w internecie.

Koniunkcja Wenus i Jowisza / Shutterstock

W środowy i czwartkowy wieczór obserwatorzy nieba będą mieć okazję do zobaczenia niezwykłego zjawiska koniunkcji Wenus i Jowisza. Koniunkcja oznacza, że z punktu widzenia ziemskiego obserwatora, obie planety ustawią się w jednej linii. Obie planety są już teraz widoczne na niebie jako dwa bardzo jasne punkty świetlne. Ten jaśniejszy to planeta Wenus, a ten świecący nieco słabiej to Jowisz.

Z naszej perspektywy Wenus i Jowisz miną się "o włos", a będzie się można o tym przekonać na własne oczy, pod warunkiem oczywiście, że pozwolą na to warunki pogodowe. Oba ciała niebieskie są jednak na tyle jasne, że niewielkie zachmurzenie nie powinno stanowić przeszkody w obserwacji. W kolejnych dniach planety zaczną się od siebie oddalać, a zmiana położenia będzie dostrzegalna już w piątkowy wieczór.

1 marca po zachodzie Słońca należy zwrócić wzrok w kierunku zachodniego horyzontu i szukać dwóch najjaśniejszych obiektów. Przez lornetkę zobaczyć będzie można nawet księżyce Jowisza, jak wyjaśnia twórca kanału AstroLife na YouTube.

Jeśli warunki pogodowe okażą się wybitnie niesprzyjające, koniunkcję śledzić będzie można również w sieci.