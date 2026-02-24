Cztery osoby zostały zatrzymane przez policję do złożenia wyjaśnień w sprawie odnalezienia zwłok w altanie na stołecznym Mokotowie. Ciało na ogródkach działkowych znaleziono wczoraj.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Informacje regionalne i ogólnokrajowe znajdziesz na RMF24.pl .

Policja potwierdza, że na ciele mężczyzny były obrażenia. Z uwagi na dobro śledztwa nie udziela jednak szczegółowych informacji na ten temat.

Przypomnijmy, że na zwłoki natrafił właściciel jednego z ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Piaseczańskiej w Warszawie. To właśnie on o sprawie poinformował policję.

Na ten moment znane są personalia zmarłego. Był to 47-letni mężczyzna. Okoliczności jego śmierci są nadal badane - powiedział w wypowiedzi dla warszawa.tvp.pl młodszy aspirat Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.