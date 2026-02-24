Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa za 2025 rok. Dochody państwa wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł. Deficyt budżetowy osiągnął poziom 275,6 mld zł, co stanowi 95,4 proc. limitu przewidzianego w ustawie budżetowej. Kluczowy wpływ na wyniki miały reforma dochodów samorządów, dezinflacja oraz niższe tempo wzrostu gospodarczego.

/ Shutterstock

Dochody budżetu państwa w 2025 r. wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł.

Deficyt budżetowy osiągnął 275,6 mld zł, czyli 95,4 proc. dopuszczalnego poziomu.

Dochody były o 28,7 mld zł niższe niż rok wcześniej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Rok 2025 był pierwszym okresem obowiązywania nowej reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te spowodowały, że większa część wpływów z podatku PIT trafiła bezpośrednio do samorządów. W 2025 roku samorządy uzyskały z tego tytułu aż 174,1 mld zł, co oznacza wzrost o 114,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Według szacunków Ministerstwa Finansów, gdyby nie ta reforma, dochody budżetu państwa byłyby wyższe o około 73,8 mld zł.

Dochody podatkowe: VAT na plusie, ale ogólny spadek

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 529,2 mld zł, co oznacza spadek o 26,7 mld zł w stosunku do poprzedniego roku. Największy udział miał podatek VAT, który przyniósł 321,6 mld zł - o 11,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost odnotowano także w przypadku akcyzy (92,5 mld zł, wzrost o 2,4 proc.) oraz CIT (63,7 mld zł, wzrost o 5,7 proc.). Mimo to, ogólne wpływy podatkowe były niższe, co resort finansów tłumaczy przede wszystkim zmianami w systemie przekazywania PIT do samorządów.

Ministerstwo Finansów wskazało, że na niższe dochody budżetowe w 2025 roku wpłynęło nie tylko przekazanie części wpływów do samorządów, ale także niższe od prognozowanego tempo wzrostu gospodarczego oraz dezinflacja. Inflacja w 2025 roku wyniosła 3,6 proc., podczas gdy ustawa budżetowa zakładała 5 proc. Niższy wzrost cen przełożył się na mniejszy wzrost bazy podatkowej. Dodatkowo wysokie stopy procentowe zachęciły gospodarstwa domowe do oszczędzania, co ograniczyło konsumpcję i tym samym wpływy z podatków pośrednich.

Wydatki budżetowe: priorytet dla ZUS i obrony narodowej

Wydatki budżetu państwa w 2025 roku wyniosły 870,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35,9 mld zł w porównaniu do 2024 roku. Największą część stanowiły wydatki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (180,5 mld zł) oraz na obronę narodową (118,6 mld zł). Na obsługę długu Skarbu Państwa przeznaczono 72,8 mld zł. Znaczące środki trafiły także na budżety wojewodów (58,7 mld zł), subwencje ogólne dla samorządów (50,8 mld zł), sprawy wewnętrzne (48 mld zł) oraz ochronę zdrowia (46,2 mld zł).

W 2025 roku rząd przeznaczył 56,2 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, które finansowały programy antykryzysowe i walkę z pandemią Covid-19. Jednocześnie udało się wygenerować oszczędności w kilku obszarach. Największe z nich dotyczyły rezerw celowych (20,9 mld zł), wydatków na ZUS (17,2 mld zł), obsługi długu Skarbu Państwa (2,7 mld zł) oraz spraw wewnętrznych (2,3 mld zł). Łącznie oszczędności wyniosły około 51,4 mld zł.