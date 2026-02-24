Czy Mateusz Morawiecki szykuje się do przejęcia sterów w PiS po Jarosławie Kaczyńskim? A może w partii dojrzewa scenariusz rozłamu i własnego projektu politycznego byłego szefa rządu? Co zrobi PiS, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę dotycząca programu SAFE? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcina Horałę, posła PiS. Zapraszamy!

Marcin Horała, poseł PiS / Piotr Szydłowski / RMF24

Czy Mateusz Morawiecki szykuje się do przejęcia sterów w PiS po Jarosławie Kaczyńskim? Bardziej interesuje go powrót do fotela premiera czy funkcja prezesa PiS? A może w partii dojrzewa scenariusz rozłamu i własnego projektu politycznego byłego szefa rządu? W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy też o nazwiska potencjalnych kandydatów na szefa rządu z ramienia PiS - czy dla frakcji Morawieckiego do zaakceptowania byliby Zbigniew Bogucki albo Przemysław Czarnek?

