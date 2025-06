Chcesz studiować na najlepszej uczelni w Polsce? W wyborze takiego miejsca może Ci pomóc 26. Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2025. Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski. Na 2. pozycji znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a za nim - Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą akademicką uczelnią niepubliczną, a Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie - najlepszą uczelnią zawodową.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2025 został podzielony na trzy kategorie: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Zawodowych, Ranking Kierunków Studiów.

W Rankingu Uczelni Akademickich na czele znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska.

Po raz pierwszy wprowadzono Ranking Uczelni Zawodowych, łącząc uczelnie publiczne i niepubliczne.

Wyniku rankingu znajdziecie w artykule poniżej.

26. Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2025 obejmował trzy kategorie: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Uczelni Akademickich

I tak Ranking Uczelni Akademickich obejmuje wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, z wyjątkiem artystycznych, które mają co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Na pierwszych miejscach znalazły się w tym roku kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Warszawska.

W tym samym zestawieniu na 17. miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która jest jednocześnie najlepszą akademicką szkołą niepubliczną. Wśród szkół niepublicznych na podium znalazły się również Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (miejsce 23. w rankingu wszystkich uczelni akademickich) i Uniwersytet SWPS (miejsce 29.).

Ranking Uczelni Zawodowych

Po raz pierwszy przygotowano Ranking Uczelni Zawodowych, czyli listę uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim - w poprzednich latach były publikowane w tej grupie oddzielne rankingi uczelni publicznych i niepublicznych.

W komunikacie podano, że nowa, połączona kategoria powstała na posiedzeniu kapituły. "Jak stwierdzono podczas dyskusji, po 35 latach istnienia uczelni niepublicznych w Polsce i po 27 latach od pojawienia się Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (PWSZ) czas już najwyższy, aby oceniać uczelnie nie w zależności od ich statusu własnościowego, tylko ze względu na jakość" - czytamy w komunikacie.

Za najlepsze wśród uczelni zawodowych uznano Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz ex aequo na trzeciej pozycji Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Koszalinie i Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.

Ranking Kierunków Studiów

Trzecie zestawienie to Ranking Kierunków Studiów. W tym roku oceniono 75 głównych kierunków lub grup kierunków studiów w uczelniach akademickich, w tym po raz pierwszy kierunek AI & Data Science.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze kierunki studiów w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Jagielloński, który prowadzi 18 najlepszych kierunków. Za nim są Uniwersytet Warszawski (16 kierunków) i Politechnika Warszawska (11 kierunków).

W rankingu uwzględniono 31 wskaźników, które zgrupowano w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na ryku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

"Swoisty kompas" i "lustro uczelni"

"Nasz ranking skierowany jest głównie do maturzystów. To swoisty kompas, który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji. Ale na wyniki rankingu czeka też środowisko akademickie. Dzięki cykliczności, spójności metodologicznej i zdolności do ewolucji Ranking Szkół Wyższych Perspektywy stał się lustrem, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. To podpowiedź, co idzie dobrze i jest powodem do dumy, a co być może należałoby zmienić lub poprawić" - powiedział cytowany w komunikacie Waldemar Siwiński, kierownik rankingu Perspektyw i twórca polskich rankingów edukacyjnych.