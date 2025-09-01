Uczeni z Wielkiej Brytanii zaprezentowali innowacyjny prototyp stetoskopu, który - dzięki sztucznej inteligencji - może zrewolucjonizować wczesną diagnostykę chorób serca. To tradycyjne narzędzie znane od ponad 200 lat w nowej odsłonie potrafi w ciągu zaledwie kilku sekund wykryć aż trzy poważne schorzenia serca.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Tradycyjny stetoskop opiera się wyłącznie na zmyśle słuchu lekarza, który interpretuje dźwięki pracy serca. Nowe urządzenie wspomaga diagnostykę. Wyposażone jest w zaawansowane czujniki i oprogramowanie, które analizuje te dźwięki w czasie rzeczywistym. Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie wyłapać subtelne, ale kluczowe nieprawidłowości, które ludzkie ucho mogłoby łatwo przeoczyć. Dzięki temu technologia może niemal natychmiast diagnozować wiele schorzeń.

Trzy najważniejsze to:

niewydolność serca - urządzenie rozpoznaje charakterystyczne "szmery" płynów gromadzących się w płucach, co jest typowym objawem niewydolności,

- urządzenie rozpoznaje charakterystyczne "szmery" płynów gromadzących się w płucach, co jest typowym objawem niewydolności, wady zastawek serca - analiza dźwięków pozwala na wykrycie nieprawidłowego przepływu krwi przez serce, co często jest wynikiem zwężonych lub nieszczelnych zastawek,

- analiza dźwięków pozwala na wykrycie nieprawidłowego przepływu krwi przez serce, co często jest wynikiem zwężonych lub nieszczelnych zastawek, nieprawidłowy rytm serca (arytmia) - sztuczna inteligencja jest w stanie natychmiast rozpoznać nieregularne bicie serca i zaalarmować lekarza.

Znaczenie

Projekt brytyjskiego zespołu to ogromny krok naprzód, szczególnie w medycynie ratunkowej i opiece podstawowej. Dzięki takiemu urządzeniu wstępna diagnoza może być postawiona znacznie szybciej, co pozwala na błyskawiczne skierowanie pacjenta na dalsze specjalistyczne badania.

Może to także usprawnić pracę lekarzy w mniej dostępnych rejonach świata, gdzie brakuje odpowiednich specjalistów. Chociaż innowacyjny stetoskop nie zastąpi kompleksowej diagnozy kardiologicznej, to z pewnością może stać się kluczowym narzędziem w rękach lekarzy pierwszego kontaktu.