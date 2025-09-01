Szokujące zakończenie hitowego starcia w USA. Inter Miami z Lionem Messim i Luisem Suarezem w ataku przegrał w Seattle z miejscowymi Sounders 0:3 (0:1) w finale piłkarskiego Pucharu Ligi. Urugwajski piłkarz po ostatnim gwizdku opluł jednego z trenerów rywali.

Luis Suarez / IMAGO/Jose Luis Melgarejo / East News

Inter dominował przez większość meczu, ale to gospodarze strzelali bramki. W 26. minucie pierwszą zdobył Osaze De Rosario, w 84. z rzutu karnego podwyższył Alex Roldan, a w 89. wynik ustali Paul Rothrock.

Kilku dogodnych okazji do zdobycia gola nie wykorzystał ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki Lionel Messi. Oprócz niego i Luisa Suareza, w składzie prowadzonego przez argentyńskiego trenera Javiera Mascherano Interu byli m.in. Sergio Busquets i Rodriguo De Paul - mistrzowie świata z, odpowiednio, Hiszpanią (2010) i Argentyną (2022), a także Jordi Alba, triumfator Euro 2012 z "La Roja".

Co teraz czuję? To szaleństwo, to spełnienie marzeń, pokonałem Messiego w finale! - cieszył się De Rosario po meczu, który z trybun oglądało blisko 70 tys. widzów.

Po ostatnim gwizdku doszło do bójki, którą wywołał Suarez, atakując pomocnika drużyny przeciwnej Obeda Vargasa. Podczas szamotaniny Urugwajczyk splunął w kierunku jednego z trenerów Sounders. To nie pierwsze podobne zachowanie byłego gwiazdora Liverpoolu i Barcelony, który wcześniej w karierze kilka razy ugryzł rywali, w tym Włocha Giorio Chielliniego w mistrzostwach świata w 2014 roku.