Tablety z ekranem 120 Hz to nie tylko sprzęt do gier i filmów. Wyższe odświeżanie sprawia, że przewijanie dokumentów jest wyjątkowo płynne, wykresy i materiały naukowe stają się czytelniejsze, a pisanie rysikiem nabiera naturalnej precyzji. Jeśli szukasz urządzenia, które ułatwi Ci naukę i codzienną pracę, sprawdź!

/ Materiały prasowe

Tablet XIAOMI Pad 7 - do nauki i rozrywki

/Materiały prasowe

+ Ekran 3.2K 144 Hz - płynność obrazu

+ Snapdragon 7+ Gen 3 - sprawne działanie

+ HyperOS z narzędziami AI - komfortowa praca

+ Dolby Vision i Dolby Atmos - wysoka jakość obrazu i dźwięku

+ Cztery głośniki

Wyposażony w 11,2-calowy ekran z odświeżaniem aż do 144 Hz, Xiaomi Pad 7 gwarantuje wyjątkową płynność podczas pisania rysikiem, szkicowania i przewijania dokumentów. Mocny procesor Snapdragon 7+ Gen 3 zapewnia szybkie działanie aplikacji, a system HyperOS z funkcjami AI ułatwia organizację materiałów i tworzenie treści. Dolby Vision dba o wysoką jakość obrazu, a cztery głośniki z Dolby Atmos sprawiają, że wykłady online i prezentacje brzmią jeszcze lepiej. To idealny wybór dla studentów i uczniów, którzy szukają poręcznego, wszechstronnego tabletu do nauki, pracy i twórczych projektów.

JESZCZE DOSTĘPNY - KUP TERAZ

Tablet LENOVO Yoga Tab Plus - funkcjonalność laptopa w mniejszym wydaniu

/ Materiały prasowe

+ Sporych rozmiarów ekran - 12,7 cala

+ Rysik i klawiatura w zestawie - wygodny do nauki i notatek

+ Snapdragon 8 Gen - szybkie działanie

+ Nagłośnienie Harman Kardon - wysokiej jakości dźwięk

+ Stabilna podstawka do pracy przy biurku

Yoga Tab Plus to sprzęt dla osób, które chcą korzystać z tabletu jak z lekkiego komputera. Ekran wielkości 12,7 cala zapewnia dużą przestrzeń roboczą i bardzo płynne przewijanie. Z kolei dołączone akcesoria - klawiatura oraz Lenovo Tab Pen Pro - ułatwiają prowadzenie zajęć projektowych. Ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 i 16 gigabajtów pamięci RAM gwarantują swobodę pracy na wielu aplikacjach, natomiast rozbudowany system audio Lenovo/Harman Kardon pozwala odtwarzać dźwięk w wysokiej jakości. Konstrukcja z charakterystycznym "grzbietem" poprawia ergonomię w trybie podstawki. To nowość w ofercie, w sam raz na nowy rok akademicki.

JESZCZE DOSTĘPNY - KUP TERAZ

Tablet LENOVO IdeaTab Pro - sprzęt do zadań specjalnych

/ Materiały prasowe

+ Duży i niezwykle płynny obraz - 12,7 cala z 144 Hz

+ Rysik w komplecie - wygodne notatki

+ Znakomity i szybki procesor - MediaTek Dimensity 8300

+ Głośniki JBL z Dolby Atmos - wysokiej jakości dźwięk

+ Pojemny akumulator - 10200 mAh

IdeaTab Pro z 12,7-calowym wyświetlaczem 144 Hz oferuje niezwykle płynną pracę, co przekłada się na precyzyjne działanie rysika i wygodę przy edycji arkuszy czy szkicowaniu. Procesor MediaTek Dimensity 8300 wspierany przez 8 GB RAM gwarantuje szybką obsługę aplikacji, a głośniki JBL z Dolby Atmos zapewniają wyraźny, przestrzenny dźwięk podczas wykładów online i filmów. Rysik dołączony do zestawu pozwala od razu rozpocząć pisanie i tworzenie notatek. To idealny wybór dla studentów, którzy szukają dużego, wydajnego ekranu i gotowego zestawu do nauki bez konieczności dodatkowych zakupów.

JESZCZE DOSTĘPNY - KUP TERAZ

/ Materiały prasowe

SAMSUNG Galaxy Tab S10 FE+ - szybka pomoc w nauce

/ Materiały prasowe

+ Wyświetlacz 13.1" o żywych kolorach

+ S Pen w zestawie

+ Wydajny procesor Samsung Exynos 1580

+ 128 GB pamięci - spora przestrzeń na dane

+ Smukła, lekka konstrukcja do mobilnej pracy

Galaxy Tab S10 FE+ to tablet stworzony z myślą o pracy, nauce i rozrywce. Wyposażony w 13,1-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 2880 × 1800 px i odświeżaniu 90 Hz, oferuje wyraźny i płynny obraz zarówno w aplikacjach biurowych, jak i podczas oglądania filmów. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 1580, wspierany przez 8 GB RAM, co zapewnia komfortową obsługę wielu zadań jednocześnie. Pamięć wewnętrzna 128 GB pozwala przechowywać dokumenty, zdjęcia i aplikacje, a akumulator o pojemności 10 090 mAh gwarantuje długi czas pracy bez potrzeby częstego ładowania.

JESZCZE DOSTĘPNY - KUP TERAZ





Tablet XIAOMI Redmi Pad Pro - wszechstronność w mobilnym wydaniu

/ Materiały prasowe

+ Wydajna i pojemna bateria - 10000 mAh

+ System Android 14 - sprawne działanie

+ Złącze słuchawkowe

+ Cztery głośniki, Dolby Vision/Atmos - wysoka jakość dźwięku

+ Moduł 5G

Redmi Pad Pro wyróżnia się ponad 12-calowym wyświetlaczem 2.5K z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje wyraźne treści i płynność przy rysowaniu rysikiem. Wydajny procesor Snapdragon 7s Gen 2 pozwala komfortowo pracować z aplikacjami edukacyjnymi i cieszyć się multimediami, a akumulator 10 000 mAh zapewnia długi czas pracy bez potrzeby częstego ładowania. Obsługa Dolby Vision i czterech głośników podnosi jakość oglądania filmów i wykładów online, a wersja 5G umożliwia szybki dostęp do materiałów uczelnianych z dowolnego miejsca. To idealny wybór dla studentów szukających dużego, responsywnego ekranu i stabilnego tabletu do nauki i rozrywki.

JESZCZE DOSTĘPNY - KUP TERAZ