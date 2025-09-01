Tablety z ekranem 120 Hz to nie tylko sprzęt do gier i filmów. Wyższe odświeżanie sprawia, że przewijanie dokumentów jest wyjątkowo płynne, wykresy i materiały naukowe stają się czytelniejsze, a pisanie rysikiem nabiera naturalnej precyzji. Jeśli szukasz urządzenia, które ułatwi Ci naukę i codzienną pracę, sprawdź!
+ Ekran 3.2K 144 Hz - płynność obrazu
+ Snapdragon 7+ Gen 3 - sprawne działanie
+ HyperOS z narzędziami AI - komfortowa praca
+ Dolby Vision i Dolby Atmos - wysoka jakość obrazu i dźwięku
+ Cztery głośniki
Wyposażony w 11,2-calowy ekran z odświeżaniem aż do 144 Hz, Xiaomi Pad 7 gwarantuje wyjątkową płynność podczas pisania rysikiem, szkicowania i przewijania dokumentów. Mocny procesor Snapdragon 7+ Gen 3 zapewnia szybkie działanie aplikacji, a system HyperOS z funkcjami AI ułatwia organizację materiałów i tworzenie treści. Dolby Vision dba o wysoką jakość obrazu, a cztery głośniki z Dolby Atmos sprawiają, że wykłady online i prezentacje brzmią jeszcze lepiej. To idealny wybór dla studentów i uczniów, którzy szukają poręcznego, wszechstronnego tabletu do nauki, pracy i twórczych projektów.
+ Sporych rozmiarów ekran - 12,7 cala
+ Rysik i klawiatura w zestawie - wygodny do nauki i notatek
+ Snapdragon 8 Gen - szybkie działanie
+ Nagłośnienie Harman Kardon - wysokiej jakości dźwięk
+ Stabilna podstawka do pracy przy biurku
Yoga Tab Plus to sprzęt dla osób, które chcą korzystać z tabletu jak z lekkiego komputera. Ekran wielkości 12,7 cala zapewnia dużą przestrzeń roboczą i bardzo płynne przewijanie. Z kolei dołączone akcesoria - klawiatura oraz Lenovo Tab Pen Pro - ułatwiają prowadzenie zajęć projektowych. Ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 i 16 gigabajtów pamięci RAM gwarantują swobodę pracy na wielu aplikacjach, natomiast rozbudowany system audio Lenovo/Harman Kardon pozwala odtwarzać dźwięk w wysokiej jakości. Konstrukcja z charakterystycznym "grzbietem" poprawia ergonomię w trybie podstawki. To nowość w ofercie, w sam raz na nowy rok akademicki.
+ Duży i niezwykle płynny obraz - 12,7 cala z 144 Hz
+ Rysik w komplecie - wygodne notatki
+ Znakomity i szybki procesor - MediaTek Dimensity 8300
+ Głośniki JBL z Dolby Atmos - wysokiej jakości dźwięk
+ Pojemny akumulator - 10200 mAh
IdeaTab Pro z 12,7-calowym wyświetlaczem 144 Hz oferuje niezwykle płynną pracę, co przekłada się na precyzyjne działanie rysika i wygodę przy edycji arkuszy czy szkicowaniu. Procesor MediaTek Dimensity 8300 wspierany przez 8 GB RAM gwarantuje szybką obsługę aplikacji, a głośniki JBL z Dolby Atmos zapewniają wyraźny, przestrzenny dźwięk podczas wykładów online i filmów. Rysik dołączony do zestawu pozwala od razu rozpocząć pisanie i tworzenie notatek. To idealny wybór dla studentów, którzy szukają dużego, wydajnego ekranu i gotowego zestawu do nauki bez konieczności dodatkowych zakupów.
+ Wyświetlacz 13.1" o żywych kolorach
+ S Pen w zestawie
+ Wydajny procesor Samsung Exynos 1580
+ 128 GB pamięci - spora przestrzeń na dane
+ Smukła, lekka konstrukcja do mobilnej pracy
Galaxy Tab S10 FE+ to tablet stworzony z myślą o pracy, nauce i rozrywce. Wyposażony w 13,1-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 2880 × 1800 px i odświeżaniu 90 Hz, oferuje wyraźny i płynny obraz zarówno w aplikacjach biurowych, jak i podczas oglądania filmów. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 1580, wspierany przez 8 GB RAM, co zapewnia komfortową obsługę wielu zadań jednocześnie. Pamięć wewnętrzna 128 GB pozwala przechowywać dokumenty, zdjęcia i aplikacje, a akumulator o pojemności 10 090 mAh gwarantuje długi czas pracy bez potrzeby częstego ładowania.
+ Wydajna i pojemna bateria - 10000 mAh
+ System Android 14 - sprawne działanie
+ Złącze słuchawkowe
+ Cztery głośniki, Dolby Vision/Atmos - wysoka jakość dźwięku
+ Moduł 5G
Redmi Pad Pro wyróżnia się ponad 12-calowym wyświetlaczem 2.5K z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje wyraźne treści i płynność przy rysowaniu rysikiem. Wydajny procesor Snapdragon 7s Gen 2 pozwala komfortowo pracować z aplikacjami edukacyjnymi i cieszyć się multimediami, a akumulator 10 000 mAh zapewnia długi czas pracy bez potrzeby częstego ładowania. Obsługa Dolby Vision i czterech głośników podnosi jakość oglądania filmów i wykładów online, a wersja 5G umożliwia szybki dostęp do materiałów uczelnianych z dowolnego miejsca. To idealny wybór dla studentów szukających dużego, responsywnego ekranu i stabilnego tabletu do nauki i rozrywki.