Pod powierzchnią Wielkiego Jeziora Słonego w amerykańskim stanie Utah, znanego z wysokiego zasolenia, naukowcy odkryli ogromny rezerwuar słodkiej wody. Wyniki badań mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu i walki z problemami środowiskowymi.

Jak informuje serwis ScienceAlert, zespół badaczy z Uniwersytetu Utah przeprowadził lotniczy pomiar elektromagnetyczny nad częścią nad południowo-wschodnią częścią Wielkiego Jeziora Słonego, w rejonie zatoki Farmington. Technika ta pozwala na rozróżnienie wody słonej od słodkiej oraz analizę składu skał pod powierzchnią. Dzięki temu naukowcy mogli określić, gdzie znajduje się słodka woda i jak głęboko sięga.

Wyniki okazały się zaskakujące. W badanym obszarze stwierdzono nagły i znaczny spadek głębokości podłoża skalnego, co stworzyło ogromną przestrzeń wypełnioną piaskiem i mułem - osadami, które wydają się być nasyconymi słodką wodą.

Według szacunków, rezerwuar może sięgać nawet 3-4 kilometrów w głąb ziemi, choć pełne badania całego jeziora są jeszcze przed naukowcami.

Skala odkrycia i potencjalne korzyści

Już wcześniej podejrzewano, że pod Wielkim Jeziorem Słonym może znajdować się słodka woda, m.in. ze względu na pojawiające się wyspy porośnięte trzciną. Jednak dopiero teraz udało się oszacować skalę tego zjawiska. Naukowcy nie wykluczają, że słodka woda znajduje się pod całą powierzchnią jeziora.

Obecność tak dużych zasobów słodkiej wody może mieć istotne znaczenie dla regionu. Wraz z parowaniem wód jeziora, problemem staje się pył unoszący się do okolicznych miast, niosący ze sobą toksyczne metale. Naukowcy rozważają możliwość wykorzystania odkrytej wody do ograniczenia tego zjawiska poprzez nawilżanie najbardziej zapylonych obszarów.

Kolejne kroki i znaczenie dla nauki

Badacze podkreślają, że zanim podejmie się decyzje o ewentualnym wykorzystaniu tych zasobów, konieczne są dalsze badania. Chcą dokładnie określić granice rezerwuaru oraz jego objętość, co pozwoli lepiej zaplanować gospodarkę wodną i ochronę środowiska.

Odkrycie to może mieć również znaczenie globalne - podobne techniki badawcze można zastosować w innych jeziorach na świecie, które mogą skrywać podziemne rezerwuary słodkiej wody.