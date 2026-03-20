Na jednej z niewielkich wysp Pacyfiku, w atolu Enewetak na Wyspach Marshalla, od dziesięcioleci spoczywa radioaktywny „grobowiec” – Runit Dome. Zbudowany przez amerykańskie wojsko po serii testów nuklearnych, dziś staje się symbolem narastającego zagrożenia ekologicznego. Eksperci ostrzegają: pęknięcia w betonowej kopule i podnoszący się poziom mórz mogą wkrótce doprowadzić do potężnej katastrofy ekologicznej, której skutki odczuje cały region Pacyfiku.

Na Wyspach Marshalla znajduje się Runit Dome, czyli betonowa kopuła, pod którą składowane są radioaktywne odpady po amerykańskich testach nuklearnych z czasów zimnej wojny.

Kopuła ta miała być rozwiązaniem tymczasowym, ale stoi tam już prawie 50 lat.

W 2018 roku zauważono pęknięcia w kopule, a badania wykazały obecność radioaktywnych izotopów w glebie poza kopułą.

Naukowcy ostrzegają, że jeśli zalegające tam radioaktywne odpady przedostaną się do wód Pacyfiku, będziemy mieli do czynienia z potężną katastrofą ekologiczną.

W samym środku błękitnych wód Pacyfiku, na niewielkiej wyspie Runit wchodzącej w skład atolu Enewetak, znajduje się jedno z najbardziej niepokojących dziedzictw zimnej wojny - Runit Dome, zwany również "grobowcem śmierci". To właśnie tutaj, w 1958 roku, amerykańska armia przeprowadziła potężny test nuklearny o kryptonimie "Cactus", pozostawiając po sobie krater o średnicy ponad 100 metrów. Wkrótce potem miejsce to stało się składowiskiem radioaktywnych odpadów.

Eksplozja pierwszej bomby termojądrowej na atolu Enewetak na południowym Pacyfiku w 1952 r. / Science Photo Library / East News

Historia "nuklearnego grobowca"

Po zakończeniu 67 testów nuklearnych, amerykańskie wojsko musiało zmierzyć się z problemem: co zrobić z tonami skażonej gleby, gruzu i odpadów radioaktywnych. Rozwiązaniem okazało się zasypanie krateru na wyspie Runit i przykrycie go betonową kopułą. Tak powstał Runit Dome - konstrukcja o średnicy 115 metrów, pod którą spoczywa ponad 120 tysięcy ton materiałów skażonych plutonem i innymi izotopami.

Początkowo kopuła miała być rozwiązaniem tymczasowym. Jednak przez niemal pół wieku pozostawała jedyną barierą oddzielającą śmiertelnie niebezpieczne odpady od środowiska naturalnego. Dziś, w obliczu zmian klimatycznych i podnoszącego się poziomu mórz, ten "grobowiec" coraz częściej przypomina tykającą bombę ekologiczną.

Pęknięcia, przecieki i niepokój naukowców

Jak podaje ScienceAlert, już w 2018 roku chemiczka z Uniwersytetu Columbia, Ivana Nikolic-Hughes, podczas pobytu na wyspie zauważyła pierwsze poważne pęknięcia w strukturze kopuły. Jej badania wykazały podwyższone poziomy promieniowania oraz obecność pięciu groźnych izotopów promieniotwórczych w próbkach gleby pobranych poza obrębem kopuły.

Choć eksperci z Woods Hole Oceanographic Institute uspokajają, że obecnie wycieki są "stosunkowo niewielkie", nie ukrywają obaw o przyszłość. Dopóki pluton pozostaje pod kopułą, nie stanowi dużego zagrożenia dla Pacyfiku. Ale wszystko zależy od tego, jak podniesie się poziom morza i jak wpłyną na to sztormy oraz przypływy - mówi Ken Buesseler, specjalista ds. radioaktywności morskiej.