Najnowsze badania przeprowadzone podczas festiwalu muzycznego pokazały, że osoby pijące piwo są znacznie bardziej atrakcyjne dla komarów niż abstynenci. Naukowcy wskazują także na inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko ukąszeń.

Letnie wieczory często kojarzą się z relaksem na świeżym powietrzu, jednak dla wielu osób oznaczają także walkę z uciążliwymi komarami. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w Holandii rzucają nowe światło na to, dlaczego niektóre osoby są częściej atakowane przez te owady.

Piwo przyciąga komary

Podczas festiwalu muzycznego Lowlands w Holandii w 2023 roku naukowcy stworzyli tymczasowe laboratorium, w którym przebadali około 500 ochotników. Uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące m.in. diety, higieny i zachowań podczas imprezy, a następnie ich ramiona były wystawiane na działanie komarów w specjalnie zaprojektowanej klatce.

Analiza wyników wykazała, że osoby, które spożywały piwo, były aż 1,35 razy bardziej atrakcyjne dla komarów niż ci, którzy go nie pili. Co ciekawe, większe zainteresowanie owadów dotyczyło także osób, które poprzedniej nocy spały z kimś innym. Z kolei regularne korzystanie z kremów z filtrem przeciwsłonecznym oraz częste branie prysznica zmniejszało ryzyko ukąszeń.

Naukowcy podkreślają, że komary szczególnie upodobały sobie osoby prowadzące bardziej hedonistyczny tryb życia - unikające kremów z filtrem, pijące piwo i dzielące łóżko z innymi.

Komary - nie tylko irytujące, ale i groźne

Komary to nie tylko uciążliwe owady, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przenoszą groźne choroby, takie jak malaria czy denga. Dlatego każde badanie, które pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy ich działania, jest niezwykle cenne.

Chociaż badanie zostało przeprowadzone na ograniczonej grupie uczestników jednego festiwalu, wyniki mogą pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod ochrony przed ukąszeniami. Eksperci zalecają m.in. stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym, regularne kąpiele oraz ograniczenie spożycia piwa, szczególnie podczas wieczornych spotkań na świeżym powietrzu.