Wejherowo szykuje się na wielką zmianę. W dzielnicy Nanice powstanie nowoczesny węzeł integracyjny, który połączy północną i południową część miasta. Inwestycja, wyceniana na około 45 milionów złotych, ma nie tylko usprawnić komunikację, ale także poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Wejherowo / Shutterstock

Inwestycja ma szansę zrewolucjonizować codzienność tysięcy osób, umożliwiając im szybkie, wygodne i - co najważniejsze - bezkolizyjne przemieszczanie się między północną a południową częścią miasta.

24 lutego w obecności przedstawicieli władz samorządowych podpisano list intencyjny w sprawie realizacji tego projektu. Swoje podpisy złożyli prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Węzeł, który połączy miasto

Projekt "Budowa węzła integracyjnego Nanice w Wejherowie" to nie tylko nowy przystanek w rejonie SKM Wejherowo Nanice. To przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne, które pozwoli na bezkolizyjne połączenie dwóch części miasta, dotychczas rozdzielonych linią kolejową nr 202 oraz drogą wojewódzką nr 468.

W ramach inwestycji powstanie nowe połączenie drogowe, łączące ul. Pomorską z ul. 12 Marca. To właśnie ta trasa stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego, umożliwiając płynny ruch samochodów, rowerów i pieszych.

W planach jest także budowa nowoczesnych mostów, chodników oraz dróg rowerowych, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu.

Komfort i bezpieczeństwo

Władze miasta i województwa podkreślają, że inwestycja ma nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale także znacząco poprawić ich bezpieczeństwo.

"Realizacja węzła integracyjnego Nanice będzie istotnym elementem rozwoju infrastruktury transportowej Wejherowa, zwiększając dostępność komunikacyjną miasta oraz poprawiając komfort i bezpieczeństwo codziennego przemieszczania się mieszkańców" - podkreślają autorzy komunikatu.

W ramach projektu przewidziano budowę 111 miejsc postojowych dla samochodów oraz 30 dla rowerów. Dodatkowo, całość zostanie wyposażona w kanalizację deszczową, zbiornik retencyjny, oświetlenie oraz monitoring, co ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Harmonogram i finansowanie

Na realizację inwestycji przewidziano około 45 milionów złotych brutto. Środki na ten cel pochodzić będą z kilku źródeł: funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze metropolitalnym, budżetu miasta Wejherowa oraz wsparcia Samorządu Województwa Pomorskiego, który zadeklarował przekazanie aż 14 milionów złotych.

Proces projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), ma zakończyć się w 2027 roku. Natomiast prace budowlane zaplanowano na lata 2027-2029.