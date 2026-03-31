W Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie trwa odliczanie do testowego lotu w ramach misji Artemis II. Po raz pierwszy od ponad 53 lat odliczanie dotyczy misji, w której załoga opuści tak zwaną niską orbitę Ziemi i poleci wokół Księżyca. Artemis II to pierwszy załogowy start rakiety SLS (Space Launch System) NASA oraz statku kosmicznego Orion. Test ma pomóc w przygotowaniach do planowanego na 2028 rok powrotu ludzi na Księżyc. Misja Artemis II ma rozpocząc się w czwartek o 00:24 czasu polskiego.

Rakieta SLS i pojazd Orion na platfornmie startowej 39B na Florydzie / Fot. NASA/Bill Ingalls / Materiały prasowe

Po oficjalnym rozpoczęciu 48-godzinnego odliczania inżynierowie kontroli lotu przystąpili do końcowych przygotowań, w tym sprawdzenia łączy komunikacyjnych oraz testowania kriogenicznych systemów rakiety, służących do precyzyjnej sekwencji tankowania, wymaganej do załadowania setek tysięcy litrów ciekłego wodoru i ciekłego tlenu. Na stanowisku startowym 39B rozpocznie się też napełnianie ogromnego zbiornika wody, elementu systemu tłumienia dźwięku, który podczas startu chroni pojazd przed skutkami hałasu własnych silników.

Załoga Artemis II, astronauci NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz astronauta CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) Jeremy Hansen, pozostają w swoich kwaterach w budynku operacyjnym i kontrolnym im. Neila A. Armstronga w Centrum Kennedy’ego NASA. Członkowie załogi spędzają końcową fazę odliczania w kwarantannie, pod ścisłym nadzorem medycznym. Przestrzegają kontrolowanego harmonogramu snu i planu żywieniowego, by utrzymać odpowiednią formę na czas startu. Otrzymują przy tym regularne komunikaty dotyczące konfiguracji rakiety i warunków pogodowych.

NASA oraz meteorolodzy z Sił Kosmicznych USA, Space Launch Delta 45, nadal uważnie obserwują warunki pogodowe przed rozpoczęciem tankowania. Prognoza pogody na dzień startu przewiduje 80 proc. szans na sprzyjające warunki.

Główne obawy dotyczą zachmurzenia oraz potencjalnego silnego wiatru. NASA obserwuje też aktywność Słońca, pod kątem możliwych rozbłysków, które grosiłyby zwiększeniem poziomu niebezpiecznego dla załogi promieniowania.

Historyczna misja wokół Księżyca

Celem misji jest przelot wokół Księżyca i powrót na Ziemię po dziesięciu dniach. Będzie to pierwszy raz od ponad pięćdziesięciu lat, gdy ludzie znajdą się tak daleko od naszej planety.

Pierwotnie Artemis II miała wystartować 8 lutego 2026 roku. Jednak z powodu problemów technicznych start został przesunięty.

Artemis II to pierwszy załogowy lot w ramach szeroko zakrojonego programu Artemis, który ma na celu powrót ludzi na Księżyc i rozpoczęcie regularnych lotów na jego powierzchnię. Od czasu historycznej misji Apollo 17 w 1972 roku, kiedy to ostatni człowiek opuścił powierzchnię Srebrnego Globu, nikt nie powtórzył tego wyczynu. NASA planuje, by kolejny spacer po Księżycu odbył się już w 2028 roku. Tym razem astronauci mają wylądować w wymagającym, niezbadanemu dotąd rejonie południowego bieguna Księżyca.