Meteoryt pojawił się na wysokości około 80 kilometrów nad jeziorem Erie, następnie przebył ponad 55 kilometrów przez górne warstwy atmosfery i rozpadł się nad miejscowością Valley City. Według szacunków NASA, podczas rozpadu uwolniona została energia równa około 250 tonom trotylu.

Sejsmograf zarejestrował falę uderzeniową

Potężny huk i drżenie ziemi odczuły dziesiątki tysięcy osób w północnym Ohio. Fala uderzeniowa wywołana przez rozpadnięcie się meteorytu została zarejestrowana przez sejsmograf w hrabstwie Lorain. Pracownicy Krajowej Służby Pogodowej w Cleveland relacjonowali, że nie tylko usłyszeli huk, ale poczuli także wyraźne wibracje konstrukcji budynku.

Na razie nie odnaleziono większych fragmentów meteorytu. Mogły spaść niewielkie odłamki, ale większość obiektu spłonęła w atmosferze - tłumaczy meteorolog Brian Mitchell.

Według dziennika "Washington Post", zjawisko było widoczne przez około 5,5 sekundy na rozległym obszarze - od Pensylwanii, Illinois i Michigan, po zachodnią część stanu Nowy Jork.