Naukowcy opracowali przełomową recepturę kropli. Potrafią one dostarczyć substancję lecznicą głęboko do dna oka. Do tej pory było to możliwe jedynie za pomocą iniekcji. Krople mogą pomóc w terapii uciążliwych schorzeń, np. AMD.

Naukowcy opracowali krople, które dostarczają leczniczą substancję głęboko do dna oka (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) to choroba, która uszkadza siatkówkę, może prowadzić nawet do ślepoty i dotyka setek milionów ludzi na całym świecie - przypominają naukowcy z RMIT University.

Kluczowymi czynnikami ryzyka są wiek, obciążenia rodzinne, dieta, wysokie ciśnienie krwi, otyłość, palenie tytoniu oraz inne negatywne wybory związane ze stylem życia. Uszkodzeniom siatkówki, według badaczy, może też sprzyjać czas spędzany przed ekranami elektronicznych urządzeń.

Zespół z RMIT zbadał możliwość dostarczania luteiny - ochronnego, naturalnego związku przeciwutleniającego - do tylnej części oka, w celu wspierania zdrowia siatkówki i potencjalnego spowolnienia lub zapobiegania jej uszkodzeniom związanym z AMD. W badaniach przedklinicznych na myszach opracowana formuła dotarła do celu oka, obecnie dostępnego wyłącznie poprzez iniekcje. Związek utrzymał stabilność przez kilka miesięcy.

Testy przeprowadzone na hodowlach komórkowych wykazały, że luteina dostarczana za pomocą nowej formuły chroniła komórki siatkówki przed stresem i uszkodzeniami.

Naukowcy twierdzą, że nowa formuła może utorować drogę dla terapii bardziej przyjaznych pacjentom.

Częste iniekcje do oka są niekomfortowe i mogą być dla pacjentów stresujące. Jeśli ta metoda się sprawdzi, ludzie mogliby stosować krople do oczu jako środek zapobiegawczy, który zmniejszyłby ryzyko rozwoju chorób w zaawansowanym stadium i potrzebę wykonywania zastrzyków - podkreśla dr Dao Nguyen, autorka pracy opublikowanej w piśmie "ACS Applied Materials & Interfaces".

Nasza formuła kropli do oczu została opracowana tak, aby leczyć wczesne stadia zwyrodnienia plamki żółtej, związane z wiekiem, w sposób znacznie prostszy niż wcześniejsze podejścia, jednak zanim będzie mogła trafić do pacjentów, konieczne są dalsze testy i badania kliniczne - dodaje.

Poglądowy przykład tego, jak widzi człowiek ze zwyrodnieniem plamki żółtej / Shutterstock

"To technologia o szerokim potencjale"

Na razie krople nie mają zastąpić terapii opartych na zastrzykach, ale naukowcy liczą na to, że dzięki ich metodzie do dna oka będzie można dostarczać także inne substancje lecznicze.

To technologia o szerokim potencjale. Wykazaliśmy, że może chronić delikatne składniki i bezpiecznie dostarczać je do tylnej części oka, która od dawna stanowi barierę dla terapii - mówi dr Nguyen.

Naukowcy wykorzystali specyficzne nanocząstki - tzw. kubosomy. Nasze kubosomowe nośniki działają jak maleńkie tarcze - chronią terapeutyczny związek i uwalniają go w kontrolowany sposób, gdy znajdzie się wewnątrz oka - tłumaczy współautorka badania, dr Charlotte Conn.