Maraton Warszawski 2025 odbędzie się w niedzielę 28 września. Ulice na trasie biegu zostaną zamknięte, autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Pierwsze zmiany w ruchu nastąpią w piątek. O godzinie 10.00 zostanie zamknięta ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. Jakie utrudnienia i zmiany w komunikacji czekają na mieszkańców stolicy w sobotę i w niedzielę? Jaką trasą pobiegną maratończycy?

47. Maraton Warszawski - 28.09.2025, utrudnienia w Warszawie; zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Maraton Warszawski 2025 – utrudnienia m.in. dla kierowców

Oprócz zmian w ruchu zostaną wprowadzone także ograniczenia w parkowaniu. Pierwsze z nich obowiązują od piątku, od początku dnia, na ulicy Świętokrzyskiej między Marszałkowską a Emilii Plater. Zakaz w tym miejscu będzie obowiązywał do poniedziałku do godziny 1.00.

„W piątek od początku dnia objazdami pojadą autobusy linii: 117, 160 i 507. Dodatkowo autobusy linii 178 będą jeździły na trasie skróconej do ronda Daszyńskiego, a 521 do pętli na rondzie Wiatraczna” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Trasa Maratonu Warszawskiego – zamknięte ulice

Od soboty od godziny 12.00 do niedzieli, do końca dnia, będzie zamknięta jezdnia ulicy Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej.

Kolejne ulice na trasie zawodów będą zamykane w niedzielę od około godziny 8.00 do 10.00. Kierowcy ponownie przejadą nimi możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy. Część ulic w Śródmieściu i na Pradze-Południe zostanie otwarta jeszcze przed południem. Na ostatnie odcinki trasy ruch wróci około godziny 16.00. Jako ostatnia, w poniedziałek około godziny 1.00, zostanie otwarta ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater.

47. Maraton Warszawski - trasa, utrudnienia, zmiany w komunikacji / nnmaratonwarszawski.com / Materiały prasowe

Maratończyków będzie można zobaczyć w Śródmieściu, na Pradze-Południe i Pradze-Północ, Woli, Bemowie, Bielanach i Żoliborzu. Częścią trasy maratonu, z centrum na Grochów, pobiegną też uczestnicy Nice To Fit You Warszawskiej Dychy.

Biegi wystartują w niedzielę rano, jednak część ulic na trasie zawodów zostanie zamknięta wcześniej. Piesi będą mogli przejść w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe. W niedzielę od godziny 8.00 do 16.00 zakaz parkowania obejmie wszystkie ulice, którymi będą poruszali się uczestnicy obu biegów. Dodatkowo z parkowania wyłączona będzie ulica Sapieżyńska.

Zmiany w komunikacji w związku z Maratonem Warszawskim

ZTM przekazał, że w noce z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek autobusy nocne będą kursowały inaczej w rejonie pętli przy Dworcu Centralnym i na ulicy Emilii Plater. Objazdami pojadą: N11, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N38, N41, N44, N61, N63, N64, N71, N81, N83, N85, N88 i N91. Przez całą niedzielę autobusy linii 503 będą kursowały na trasie z Natolina Północnego do placu Konstytucji, a 518 z Nowodworów do pętli obok stacji metra Marymont.

Od około godziny 8.00 będą zamykane kolejne ulice na trasie biegów. Na trasy objazdowe pojadą tramwaje linii: 7, 9, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 33, 68, 70 i 78 oraz autobusy linii: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 151, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 517, 520, Z-5, Z12 i Z26. W czasie zawodów kursowanie autobusów linii 409 będzie zawieszone.

W niedzielę uczestnicy maratonu na podstawie numeru startowego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, pociągów Kolei Mazowieckich i z Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.