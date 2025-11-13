Oglądanie meczu ulubionej drużyny wywołuje u zagorzałych kibiców intensywne reakcje w mózgu - wynika z najnowszych badań. Naukowcy sugerują, że podobne mechanizmy mogą odpowiadać za fanatyzm nie tylko w sporcie, ale także w polityce czy religii.

/ Shutterstock

Oglądanie meczów ulubionej drużyny aktywuje w mózgu kibiców silne reakcje emocjonalne.

Badanie z użyciem rezonansu magnetycznego (fMRI) wykazało wzmożoną aktywność układu nagrody i osłabienie kontroli poznawczej podczas kluczowych momentów meczu.

Najsilniejsze reakcje występują u najbardziej fanatycznych kibiców.

Mechanizmy te mogą mieć znaczenie nie tylko w sporcie, ale także w innych obszarach życia społecznego, takich jak polityka czy religia.

Piłka nożna od lat fascynuje miliony ludzi na całym świecie, a emocje towarzyszące kibicom podczas meczów bywają niezwykle silne. Naukowcy przyjrzeli się, co dzieje się w mózgu zagorzałych fanów, gdy ich drużyna walczy na boisku. W badaniu wykorzystano funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), aby zbadać reakcje 60 mężczyzn kibicujących dwóm rywalizującym zespołom. Wyniki badań opublikowano na łamach pisma "Radiology".

Mózg kibica pod lupą naukowców

Podczas eksperymentu uczestnicy oglądali fragmenty meczów, w których ich drużyna zdobywała gola, traciła bramkę lub rywalizowała z neutralnym zespołem. Wyniki pokazały, że najbardziej emocjonujące momenty - takie jak zdobycie gola przeciwko głównemu rywalowi - wywoływały silną aktywację układu nagrody w mózgu.

Badacze zauważyli, że w chwilach porażki ulubionej drużyny dochodziło do osłabienia sygnałów kontrolnych w mózgu, co może tłumaczyć nagłe wybuchy emocji, a nawet agresji u niektórych kibiców. Efekt ten był szczególnie widoczny u osób, które wykazywały najwyższy poziom przywiązania do swojej drużyny.

Tłumienie emocji

Zjawisko to, określane jako paradoksalne tłumienie, polega na próbie stłumienia emocji, co często prowadzi do odwrotnego skutku - jeszcze silniejszego ich przeżywania. Naukowcy podkreślają, że podobne mechanizmy mogą działać także w innych sytuacjach społecznych, takich jak konflikty polityczne czy religijne.

Autorzy badania zwracają uwagę, że podatność na fanatyczne zachowania kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie. Jakość opieki, ekspozycja na stres i rozwój społeczny mają kluczowe znaczenie dla równowagi między systemami wartościowania i kontroli w mózgu. Odpowiednia troska o rozwój dzieci może więc być skuteczną strategią zapobiegania fanatyzmowi w dorosłym życiu.

Odkrycia naukowców mogą mieć istotne znaczenie dla zarządzania tłumem podczas wydarzeń sportowych oraz innych zgromadzeń o wysokim ładunku emocjonalnym. Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za fanatyzm może pomóc w opracowaniu skutecznych strategii prewencyjnych i komunikacyjnych.