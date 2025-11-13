​Premier Donald Tusk skomentował dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny o wzroście PKB Polski w III kwartale 2025 roku. "Polska gospodarka rośnie najszybciej od lat mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich" - napisał szef rządu. Także minister finansów Andrzej Domański pozytywnie odebrał najnowsze dane GUS.

Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański skomentowali dane opublikowane przez GUS (zdjęcie poglądowe) / Dariusz Wolski / East News

Z opublikowanego w czwartek szybkiego szacunku GUS wynika, że PKB Polski w III kwartale bieżącego roku wzrósł o 3,7 proc. rdr wobec wzrostu o 3,3 proc. rdr w II kwartale 2025 r. W ujęciu kwartał do kwartału Produkt Krajowy Brutto w III kwartale br. wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,8 proc. kdk kwartał wcześniej.

GUS opublikował dane. Domański i Tusk komentują

"Polska gospodarka rośnie najszybciej od lat! 3,7 (proc. - red.) wzrostu PKB to także europejski top. I to mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich" - skomentował dane GUS premier Donald Tusk we wpisie na platformie X.