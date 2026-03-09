Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z University of North Carolina w Chapel Hill wykazało, że uczniowie szkół średnich niemal jedną trzecią dnia szkolnego spędzają korzystając ze smartfonów. Analiza objęła szczegółowe monitorowanie aktywności telefonicznej nastolatków w trakcie zajęć szkolnych. Wyniki wskazują na wyraźny związek między częstotliwością korzystania z urządzeń mobilnych a osłabieniem zdolności koncentracji oraz kontroli impulsów. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo naukowe "JAMA".

Badanie objęło uczniów szkół średnich, których aktywność na smartfonach była monitorowana co godzinę przez dwa tygodnie. Dzięki temu naukowcy uzyskali tysiące rzeczywistych danych, pozwalających na precyzyjne określenie, jak często i w jakim celu młodzież sięga po telefony w trakcie lekcji.

W odróżnieniu od wcześniejszych badań, które opierały się głównie na deklaracjach uczniów lub uśrednionych danych dziennych, tym razem uzyskano szczegółowy obraz korzystania ze smartfonów w czasie rzeczywistym.

Wyniki badania są jednoznaczne. Uczniowie korzystają ze smartfonów w każdej godzinie spędzonej w szkole. Średnio, niemal jedna trzecia czasu przeznaczonego na naukę upływa im na korzystaniu z urządzeń mobilnych. Najwięcej czasu młodzież poświęca na przeglądanie mediów społecznościowych oraz rozrywkę.

Co najbardziej zaskoczyło badaczy?

Smartfony nie są już czymś, czego uczniowie używają podczas zajęć okazjonalnie. Są obecne podczas każdej godziny dnia - mówi główna autorka badania, Eva Telzer, profesor psychologii i neuronauki na UNC-Chapel Hill. Nasze wyniki pokazują, że częste sprawdzanie telefonu może podważać te umiejętności, których uczniowie potrzebują, aby odnieść sukces w klasie - dodaje.

Co nas najbardziej zaskoczyło, to ogromna ilość czasu, jaką nastolatki spędzają na telefonach podczas zajęć szkolnych - zauważa współautorka pracy, dr Kaitlyn Burnell. Uczniowie korzystali z telefonów podczas każdej godziny zajęć, spędzając na nich jedną trzecią dnia szkolnego. Media społecznościowe i rozrywka stanowiły ponad 70 proc. tego czasu - podkreśla.

Naukowcy zaobserwowali, że uczniowie, którzy częściej sprawdzali swoje telefony, wykazywali słabszą zdolność do skupienia uwagi i samodzielnego zarządzania impulsywnymi zachowaniami. Co istotne, badacze zwracają uwagę, że to nie tylko łączny czas spędzony przed ekranem, ale przede wszystkim częstotliwość sięgania po telefon jest kluczowym czynnikiem wpływającym na osłabienie uwagi i samokontroli.

Zdaniem autorów pracy, zebrane dane przynoszą konkretne i obiektywne dowody na to, jak istotny wpływ na proces nauczania mają smartfony. Wyniki badania mogą być wykorzystane do opracowania nowych zasad korzystania z urządzeń mobilnych w szkołach.

Naukowcy podkreślają, że ograniczenie dostępu do aplikacji społecznościowych i rozrywkowych podczas lekcji może pomóc w ochronie uwagi uczniów oraz poprawie ich zaangażowania w naukę. Proponowane rozwiązania obejmują m.in. blokowanie dostępu do wybranych aplikacji w godzinach lekcyjnych oraz edukację w zakresie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych.