90,7 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie najmłodszych do serwisów społecznościowych. Takie są wyniki najnowszego sondażu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Polacy chcą ograniczyć dzieciom dostęp do social mediów (zdj. podglądowe) / Shutterstock

90,7 proc. osób biorących udział w badaniu uważa, że media społecznościowe powinny być jakoś regulowane.

Tylko 5,2 proc. jest przeciwnych jakimkolwiek ograniczeniom.

Mimo oficjalnych ograniczeń wiekowych (13+), w Polsce już ponad milion dzieci w wieku 7-12 lat korzysta z mediów społecznościowych.

"Łącznie aż 90,7 proc. respondentów wskazuje na potrzebę jakiejś formy regulacji" - pisze dziennik. Tylko niewielka grupa, bo zaledwie 5,2 proc. badanych nie chce słyszeć o jakichkolwiek ograniczeniach. Pozostali są przekonani, że czas na zmiany.

Wśród zwolenników restrykcji 11,1 proc. opowiada się za bezwarunkowym zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie. Kolejne 35,5 proc. badanych uważa, że minimalny wiek powinien wynosić 15 lat, a 20,9 proc. optuje za granicą 12 lat.

Niemal co czwarty respondent (dokładnie 23 proc.) uważa, że dostęp do social mediów powinien być możliwy, ale wyłącznie za zgodą rodziców.

Przepisy są, ale nie działają

"Wyniki sondażu są ważnym sygnałem. Ograniczanie dostępu zaczyna być postrzegane jako właściwa norma społeczna. Problem w tym, że obowiązujące dziś ograniczenia mają charakter regulaminowy, a nie prawny, i w praktyce są słabo respektowane przez dorosłych" - komentuje cytowana przez dziennik Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.

Brak skutecznych mechanizmów prawnych sprawia, że dzieci bez większych przeszkód mogą zakładać konta w serwisach społecznościowych, często bez wiedzy i zgody rodziców. Przepisy regulaminowe, narzucane przez same platformy, okazują się niewystarczające w starciu z rzeczywistością.

Skala problemu rośnie

Skalę zjawiska potwierdzają najnowsze badania, w tym raport Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa "Internet dzieci". Mimo że większość serwisów społecznościowych jest oficjalnie przeznaczona dla osób powyżej 13. roku życia, w Polsce korzysta z nich już 1,4 miliona dzieci w wieku 7-12 lat. To ponad połowa całej tej grupy wiekowej.