Ogólne funkcjonowanie poznawcze i osobowościowe człowieka osiąga najwyższy poziom między 55. a 60. rokiem życia – wynika z badań przeprowadzonych przez psychologów z Polski i Australii. Naukowcy przeanalizowali m.in. zdolności poznawcze, cechy osobowości, inteligencję emocjonalną oraz empatię. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Intelligence".

Inteligencja a wiek człowieka. Badania potwierdzają starą prawdę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najwyższy poziom ogólnego funkcjonowania poznawczego i osobowościowego człowiek osiąga między 55. a 60. rokiem życia - wynika z badań polskich i australijskich psychologów.

Choć szybkie rozumowanie osiąga swój szczyt w młodości, to inteligencja emocjonalna, werbalna i zdolność unikania błędów poznawczych rozwijają się znacznie dłużej.

Wyniki sugerują, że życiowa mądrość i predyspozycje do podejmowania ważnych decyzji pojawiają się najczęściej w późnej dorosłości, między 40. a 65. rokiem życia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Badania przeprowadzili prof. Gilles Gignac z Uniwersytetu Zachodniej Australii oraz prof. Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Różne oblicza inteligencji

Naukowcy zwracają uwagę, że choć inteligencja płynna - odpowiadająca za szybkie rozumowanie - osiąga szczyt około 20. roku życia, a później znacznie spada, to inne jej wymiary, takie jak inteligencja skrystalizowana czy emocjonalna, rozwijają się znacznie dłużej. Sukcesy zawodowe i życiowe najczęściej przypadają właśnie na okres między 55. a 60. rokiem życia.

Analiza dziewięciu kluczowych obszarów

W badaniu przeanalizowano dziewięć obszarów związanych z sukcesem życiowym: zdolności poznawcze, cechy osobowości, inteligencję emocjonalną, wiedzę finansową, rozumowanie moralne, odporność na błędy poznawcze, elastyczność poznawczą, empatię poznawczą oraz potrzebę poznania. Wszystkie te zmienne zostały porównane na wspólnej skali.

Jak podkreśla prof. Zajenkowski, niektóre cechy, takie jak giętkość poznawcza, z wiekiem się pogarszają, podczas gdy inne - np. umiejętność unikania błędów poznawczych - poprawiają się. Mimo tych różnic ogólny szczyt funkcjonowania psychicznego przypada na późną połowę życia.

Wnioski: mądrość życiowa przychodzi z wiekiem

Wyniki badań podważają powszechne przekonania, że szczyt możliwości psychologicznych przypada okres między 20. a 30. rokiem życia. Jak wskazuje prof. Zajenkowski, szybkie rozumowanie rzeczywiście dominuje u młodszych osób, jednak zdolności werbalne, rozumowanie moralne czy unikanie błędów poznawczych (np. zdolność do unikania inwestowania zasobów, gdy wiadomo, że nie ma to już sensu) osiągają maksimum znacznie później.

Zbiorcze wyniki sugerują, że życiowa mądrość rozwija się w późnej dorosłości, a osoby najlepiej nadające się do podejmowania ważnych decyzji mają zazwyczaj od 40 do 65 lat.