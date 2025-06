Chyba nikt nie ma wątpliwości, że najlepsze na świecie są amerykańskie uniwersytety. Potwierdza to najnowszy ranking Center for World University Rankings, w którego pierwszej dziesiątce znajdziemy aż osiem uczelni ze Stanów Zjednoczonych. Z Polski najwyżej, bo na 395. miejscu, sklasyfikowany został Uniwersytet Jagielloński. Jak wypadły pozostałe nasze uczelnie?

Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią według rankingu CWUR (zdjęcie ilustracyjne) / Łukasz Gagulski / PAP

Amerykańskie uczelnie rządzą

Czołówkę rankingu Center for World University Rankings (CWUR) zdominowali Amerykanie - w pierwszej dziesiątce znalazło się aż osiem uczelni ze Stanów Zjednoczonych. Ich wysoka pozycja nie zmienia się od początku notowań, czyli od 2012 r.

Miejsca na podium zajęły kolejno: Uniwersytet Harvarda, Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytet Stanforda. Na czwartym i piątym miejscu znalazły się dwa brytyjskie uniwersytety: University of Cambridge i Uniwersytet Oksfordzki. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Uniwersytet Princeton, Uniwersytet Pensylwanii, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Yale oraz Uniwersytet Chicagowski. Czołówka była niemal identyczna w kilku poprzednich edycjach rankingu.

W drugiej dziesiątce - poza uczelniami ze Stanów Zjednoczonych - uplasowały się: japoński Uniwersytet Tokijski i francuski Université de recherche Paris Sciences et Lettres. Dwudziestkę zamyka brytyjski University College London.

Uniwersytet Jagielloński wyprzedził Uniwersytet Warszawski

Center for World University Rankings analizuje dane dotyczące 21 tys. uniwersytetów z całego świata, a do rankingu wchodzi 2 tys. najlepszych. Do tej stawki zakwalifikowało się 40 polskich szkół wyższych i instytutów badawczych.

Wśród nich najwyższe - 395. miejsce - zajął Uniwersytet Jagielloński. Nieco dalej, bo na 427. miejscu, uplasował się Uniwersytet Warszawski. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na 627. miejscu, Politechnika Warszawska zajęła 754. pozycję, a Instytut Fizyki Jądrowej PAN - 775. miejsce. Na 856. pozycji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest 869. W pierwszym tysiącu, na 937. miejscu, znalazł się jeszcze Uniwersytet Wrocławski.

Wśród uczelni medycznych najwyżej został oceniony Wrocławski Uniwersytet Medyczny, który zajął 895. miejsce. Kolejna polska uczelnia medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, zajął 916. pozycję.

Czym jest CWUR?

Center for World University Rankings (CWUR) to jedyny globalny ranking uniwersytetów, który powstaje na podstawie danych gromadzonych samodzielnie przez centrum. Większość rankingów światowych opiera się na ankietach i danych przesyłanych przez uczelnie.

Ranking uniwersytetów CWUR jest tworzony w oparciu o osiem kryteriów: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w cenionych pismach naukowych oraz najbardziej wpływowych periodykach, cytowalność, indeks Hirscha całej uczelni oraz liczbę międzynarodowych patentów.

Ranking powstawał w Arabii Saudyjskiej, a od 2016 r. siedziba Center for World University Rankings mieści się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.