Fasola i ciecierzyca w służbie zdrowia. Zaskakujące wyniki badań prezentowane na konferencji w Orlando pokazują, że codzienne spożywanie czarnej fasoli lub ciecierzycy może znacząco wpłynąć na poprawę metabolizmu i zdrowie serca, zwłaszcza u osób ze stanem przedcukrzycowym.

Szklanka fasoli lub ciecierzycy dziennie: klucz do lepszego metabolizmu i zdrowia serca / Shutterstock

Naukowcy przeprowadzili 12-tygodniowe badanie na 72 osobach ze stanem przedcukrzycowym.

Sprawdzali wpływ codziennego spożywania czarnej fasoli, ciecierzycy lub ryżu.

Podczas konferencji "Nutrition 2025" w Orlando, naukowcy z Illinois Institute of Technology przedstawili wyniki swoich najnowszych badań, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy codzienną dietę. W 12-tygodniowym badaniu wzięły udział 72 osoby ze stanem przedcukrzycowym, które na co dzień prowadziły normalny tryb życia. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup, spożywających codziennie albo szklankę czarnej fasoli, ciecierzycy, albo ryżu jako grupę kontrolną. Rezultaty, szczególnie te dotyczące grupy fasoli i ciecierzycy, przyniosły zaskakujące wnioski.

Korzyści zdrowotne na wyciągnięcie ręki

W grupie spożywającej ciecierzycę zaobserwowano znaczący spadek całkowitego cholesterolu, z 200,4 mg/dl na początku do 185,8 mg/dl po 12 tygodniach.

Z kolei u osób, które codziennie spożywały czarną fasolę, stwierdzono istotny spadek poziomu interleukiny-6, markera stanu zapalnego, z 2,57 pg/ml na początku badania do 1,88 pg/ml na jego zakończenie. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian w markerach metabolizmu glukozy.

Morganne Smith, doktorantka w Illinois Institute of Technology, podkreśla: Osoby ze stanem przedcukrzycowym często wykazują zaburzenia metabolizmu lipidów i przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, które mogą przyczyniać się do rozwoju patologii, takich jak choroby serca i cukrzyca typu 2.

Badanie wykazało, że spożywanie fasoli pomogło znacząco obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszyć stan zapalny, co jest obiecującym kierunkiem w zapobieganiu tym chorobom.

Prosta zmiana z wielkim efektem

Autorzy badania sugerują, że włączenie fasoli do codziennej diety może być prostym i niedrogim sposobem na zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych. Zamiast sięgać po mniej zdrowe pokarmy, warto rozważyć dodanie do diety fasoli - w różnych formach, jak puszka, susz, czy mrożonka. Należy jednak uważać na dodatki, takie jak sól czy cukier, w niektórych przetworzonych produktach.

Nasze badanie wykazało korzyści ze spożywania fasoli u osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym, ale jest to świetna opcja dla każdego - przekonuje Smith. Wyniki mogą przyczynić się do opracowania nowych wytycznych dietetycznych i zaleceń zdrowotnych, które będą promować spożywanie fasoli jak prostego sposobu na poprawę zdrowia i redukcję ryzyka chorób przewlekłych.