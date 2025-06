Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, zamieściła wzruszający wpis na Instagramie tuż po tym, jak jej mąż wystartował w Kosmos na pokładzie kapsuły SpaceX Dragon Crew. "Leć. I wracaj" - napisała.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski / Pawel Wodzynski / East News

"Przez kask skafandra, ostatni telefon słyszalny jest prawie jedynie w jedną stronę" - napisała na Instagramie Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. “Gdybyście mogli, co byście mu powiedzieli?" - dodała we wpisie. "Wszyscy jesteśmy z Tobą. Leć. I wracaj" - podkreśliła.

Do wpisu dołączyła krótki film z ujęciami Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. W tle słychać jej głos. Kochanie, nasze myśli, nasze uczucie jest razem z Tobą w tej malutkiej kapsule przemierzającej przestrzeń kosmiczną. Jesteśmy tam z Tobą, myślimy o Tobie w każdej minucie, gdy jesteś tam na górze. Wszyscy jesteśmy z Ciebie po prostu tak cholernie dumni. I poruszeni. I bardzo Cię kochamy - mówi Uznańska-Wiśniewska.

Przesłanie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Para pobrała się 2 stycznia tego roku. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jest działaczką humanitarną i posłankę Koalicji Obywatelskiej. Na antenie Polsatu świeżo upieczeni małżonkowie opowiadali, że ich obrączki, powstałe z meteorytu i naboju z misji humanitarnych Aleksandry, polecą razem z polskim astronautą na orbitę.

Rakieta z kapsułą Dragon, na pokładzie której jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, wystartowała w środę o godz. 8:31 czasu polskiego z Przylądka Canaveral. Teraz czworo członków misji Ax-4 zmierza w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do ISS kapsuła ma dotrzeć w czwartek o godz. 13 czasu polskiego.

Po 9 minutach i 40 sekundach od startu wszyscy członkowie załogi wygłosili po kilka zdań. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W Kosmosie nie jestem sam, reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone - dodał.