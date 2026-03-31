W obliczu utrzymujących się wysokich wskaźników nadciśnienia tętniczego, otyłości i innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, eksperci American Heart Association opublikowali dziś zaktualizowane zalecenia dotyczące diety, które mogą znacząco obniżyć ryzyko rozwoju tych schorzeń. Najnowsze wytyczne podkreślają, że utrzymanie zdrowych nawyków żywieniowych przez całe życie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia serca, ale również dla ogólnego stanu zdrowia i jakości życia.

Naukowcy z cennymi radami. Weź je sobie do serca

Zaktualizowane zalecenia skupiają się na dziewięciu najważniejszych cechach zdrowego sposobu odżywiania, które mogą wspierać zdrowie układu krążenia:

1. Dostosowanie ilości spożywanych kalorii do poziomu aktywności fizycznej. Utrzymanie prawidłowej masy ciała wymaga równowagi między ilością spożywanych kalorii a wydatkiem energetycznym. Regularna aktywność fizyczna i kontrola obfitości porcji jedzenia są kluczowe dla utrzymania zdrowej wagi.

2. Obfitość warzyw i owoców oraz różnorodność wyboru. Zaleca się spożywanie różnorodnych warzyw i owoców, zarówno świeżych, jak i mrożonych czy konserwowych, które mogą być równie wartościowe i bardziej dostępne cenowo.

3. Wybieranie produktów pełnoziarnistych zamiast przetworzonych. Produkty takie jak chleb pełnoziarnisty, brązowy ryż czy płatki owsiane powinny zastępować białe pieczywo i biały ryż, co pozwala zwiększyć spożycie błonnika i składników odżywczych.

4. Zdrowe źródła białka. Zaleca się ograniczenie spożycia mięsa na rzecz białka roślinnego, takiego jak rośliny strączkowe (fasola, groch, soczewica), nasiona i orzechy. Warto także regularnie spożywać ryby i owoce morza, wybierać niskotłuszczowe lub odtłuszczone produkty mleczne, a w przypadku mięsa czerwonego, sięgać po chude fragmenty, unikać przetworzonych produktów i ograniczać porcje.

5. Wybór nienasyconych tłuszczów zamiast tłuszczów nasyconych. Zaleca się zastępowanie tłuszczów nasyconych (np. masła, tłuszczów zwierzęcych, olejów tropikalnych) zdrowymi tłuszczami nienasyconymi, obecnymi w orzechach, nasionach, awokado oraz olejach roślinnych (np. rzepakowym, oliwie z oliwek).

6. Ograniczenie spożycia produktów wysoko przetworzonych. Wskazane jest wybieranie produktów jak najmniej przetworzonych, z minimalną ilością dodatków i konserwantów, zamiast żywności wysoko przetworzonej, która często zawiera nadmiar cukru, soli i tłuszczów nasyconych.

7. Ograniczenie spożycia dodatkowych cukrów. Należy ograniczać spożycie napojów słodzonych oraz produktów z dodatkiem cukru, co pozwala zmniejszyć ryzyko otyłości, cukrzycy i innych chorób przewlekłych.

8. Wybieranie produktów o niskiej zawartości sodu i ograniczenie soli w kuchni. Warto zwracać uwagę na sol ukrytą w produktach gotowych i przetworzonych, a do przyprawiania potraw stosować zioła, przyprawy lub sok z cytryny zamiast soli.

9. Ostrożność w spożyciu alkoholu. Osoby niepijące nie powinny zaczynać spożywania alkoholu, a osoby spożywające alkohol powinny ograniczyć jego ilość, ponieważ nawet niewielkie ilości mogą zwiększać ryzyko nadciśnienia i innych powikłań zdrowotnych.

Naukowcy mają coraz więcej danych

Nowe zalecenia są wynikiem przeglądu aktualnych badań naukowych i stanowią rozwinięcie wcześniejszych wytycznych z 2021 roku. Eksperci podkreślają, że choć ogólne założenia pozostały niezmienne, to obecne rekomendacje są jeszcze silniej naukowo udokumentowane. Wskazano m.in. na konieczność szerszego wyboru źródeł białka, ze szczególnym naciskiem na produkty roślinne, a także na potrzebę ograniczenia tłuszczów nasyconych do maksymalnie 10 proc. dziennego spożycia energii.

W zaleceniach dotyczących nabiału podkreślono, że choć preferowane są produkty niskotłuszczowe i odtłuszczone, to kwestia ich przewagi nad produktami pełnotłustymi pozostaje przedmiotem dyskusji naukowej. W odniesieniu do ultraprzetworzonych produktów spożywczych, eksperci zalecają wybieranie produktów jak najmniej przetworzonych, co może wpłynąć na zmianę oferty rynkowej i zwiększenie dostępności zdrowszych opcji.

Zwrócono także uwagę na rolę potasu w diecie, szczególnie w kontekście kontroli ciśnienia tętniczego, a także na fakt, że nie istnieje bezpieczny poziom spożycia alkoholu w kontekście ryzyka rozwoju niektórych nowotworów.

Liczy się dążenie do optymalnego stanu

Wytyczne są elastyczne i umożliwiają dostosowanie diety do indywidualnych potrzeb, preferencji kulturowych, religijnych, stanu zdrowia, wieku oraz możliwości finansowych. Eksperci podkreślają, że najważniejsze jest dążenie do postępu, a niekoniecznie perfekcji, każda zmiana na korzyść zdrowszych wyborów żywieniowych to krok w stronę lepszego zdrowia.

Zalecenia wskazują, że zdrowe nawyki żywieniowe powinny być kształtowane już od pierwszego roku życia dziecka. Rodziny odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdrowych wzorców, dzieci chętniej sięgają po zdrowe produkty, jeśli są one dostępne w domu i wybierane przez dorosłych. Zaleca się, aby dieta była dostosowywana do zmieniających się potrzeb na różnych etapach życia, najlepiej we współpracy z lekarzem lub dietetykiem.

Aktualne dane wskazują, że ponad połowa dorosłych i około 60 proc. dzieci w Stanach Zjednoczonych stosuje niezdrową dietę, co przekłada się na wysokie wskaźniki nadciśnienia, otyłości i cukrzycy. Prognozy przewidują, że do 2050 roku aż 1 na 6 dorosłych w USA będzie cierpieć na choroby układu krążenia. Jednocześnie większość osób nie realizuje zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, jedynie 25 proc. dorosłych i 20 proc. młodzieży spełnia krajowe normy w tym zakresie.

Otyłość dotyczy w USA już ponad 40 proc. dorosłych i ponad 20 proc. dzieci, a liczby te mają tendencję wzrostową. Eksperci podkreślają, że aż 80 proc. przypadków chorób serca i udarów można zapobiec, stosując się do zasad zdrowego stylu życia, obejmujących zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, unikanie tytoniu oraz dbanie o odpowiednią ilość snu.

Zalecany model żywienia nie tylko wspiera zdrowie układu krążenia, ale także dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów, co w większości przypadków eliminuje potrzebę suplementacji (z wyjątkiem szczególnych grup, takich jak kobiety w ciąży czy osoby starsze). Dieta bogata w błonnik, warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona wspomaga także profilaktykę innych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby nerek, niektóre nowotwory czy schorzenia neurologiczne.

Konieczne są działania systemowe

Wytyczne podkreślają także konieczność działań systemowych, takich jak opracowanie jasnych definicji produktów ultraprzetworzonych, wprowadzenie czytelnego oznakowania żywności, wsparcie dla badań naukowych nad żywieniem oraz inwestycje w lokalne społeczności, które mają na celu zwiększenie dostępności zdrowej żywności, zwłaszcza w regionach o ograniczonych zasobach.

Zdaniem ekspertów American Heart Association wdrożenie dziewięciu kluczowych zasad zdrowego odżywiania może znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca i innych przewlekłych schorzeń. Jak podkreślają, każda zmiana na korzyść zdrowszych wyborów żywieniowych, nawet niewielka, to krok w stronę lepszego zdrowia, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Najważniejsze jest konsekwentne budowanie zdrowych nawyków przez całe życie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.