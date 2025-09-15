Film "Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland będzie reprezentował Polskę w walce o nominację do Oscara w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". 98. gala rozdania tych legendarnych nagród odbędzie się 15 marca 2026 r.

Statuetki Oscara / Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Już wszystko jasne. „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland będzie polskim kandydatem do Oscara. Decyzję Komisji Oscarowej obradującej pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej ogłoszono w poniedziałek w Warszawie.

To film o jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku, autorze książek "Proces, "Zamek" czy "Ameryka".

Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować - powiedziała Agnieszka Holland.

Jak zapewniają twórcy produkcji, „Franz Kafka” jest nie tylko portretem literackiej ikony XX wieku, która inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia, ale także opowieścią o wrażliwcu, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.

W roli Kafki występuje niemiecki aktor Idan Weiss. Scenariusz nowego projektu Agnieszki Holland napisał Marek Epstein, który współpracował już z nią m.in. przy również opartym na motywach prawdziwej historii „Szarlatanie”.

W pozostałych rolach we „Franzu Kafce” występują: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark oraz Jenovefa Bokova.

Polskiego kandydata, który powalczy o nominację do Oscara w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy", wybrała specjalna komisja, której przewodniczyła producentka Ewa Puszczyńska - znana m.in. ze współpracy z Pawłem Pawlikowskim przy "Idzie" i "Zimnej wojnie".

Oprócz niej w składzie tego gremium znaleźli się: Agatha Dominik (scenarzystka), Kamila Dorbach (szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Bartosz Konopka (reżyser), Joanna Kos-Krauze (reżyserka), Hanna Raniszewska (kompozytorka), Krzysztof Spór (krytyk filmowy), Krzysztof Terej (producent filmowy) i Grażyna Torbicka (krytyczka filmowa).

Ogłoszenie tzw. "krótkich list" oscarowych zaplanowano na 16 grudnia. Wtedy dowiemy się, czy polski kandydat przejdzie pierwszy etap selekcji.

Tytuły produkcji nominowanych do Oscarów w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszone 22 stycznia 2026 r.

Kiedy odbędzie się gala rozdania Oscarów?

98. gala rozdania tych cenionych przez filmowców z całego świata statuetek odbędzie się 15 marca 2026 r. Jej gospodarzem będzie po raz drugi w swojej karierze Conan O’Brien - popularny komik, scenarzysta i prowadzący talk show.

Na 87. gali rozdania Oscarów statuetkę dla najlepszego pełnometrażowego filmu nieanglojęzycznego przyznano "Idzie" Pawła Pawlikowskiego. To jedyny polski obraz wyróżniony w kategorii, której nazwę zmieniono później na "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy"