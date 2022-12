Nie żyje aktorka Kirstie Alley - aktorka, dwukrotna laureatka nagrody Emmy przyznawanej za osiągnięcia w twórczości telewizyjnej. Jak poinformowała rodzina i jej agent, artystka zmarła z powodu niedawno zdiagnozowanej choroby nowotworowej. Miała 71 lat.

Alley została uhonorowana nagrodą Emmy za rolę w komediowym serialu telewizji NBC "Cheers" oraz w filmie "I kto to mówi" z 1989 roku.

Serial sytuacyjny "Cheers" o bywalcach pewnego bostońskiego baru, również cieszył się dużą popularnością. Był emitowany w latach 1987-93. Alley dołączyła do obsady w szczytowym okresie jego popularności, po odejściu poprzedniej gwiazdy Shelley Long.

Film "I kto to mówi", w którym wystąpił również m. in. Bruce Willis, zdobył tak dużą popularność, że doczekał się już w 1990 r. sequelu "I kto to mówi 2".



Alley zdobyła także nagrodę Emmy za rolę w filmie telewizyjnym "David's Mother".

W ostatnich latach aktorka występowała głównie w programach typu reality shows, w tym w "Tańcu z gwiazdami" (Dancing with the Stars).