​W nocy z 28 lutego na 1 marca poznamy laureatów nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. 5 marca do polskich kin trafi film "Obiecująca. Młoda. Kobieta." z brawurową rolą Carey Mulligan. Tego dnia można też zobaczyć spektakl na podstawie kinowego przeboju. Teatralne Spektaklove wraca do grania na żywo.

78. Gala Złotych Globów po raz pierwszy odbędzie się w dwóch miejscach jednocześnie - w Nowym Jorku oraz w Beverly Hills.

Faworytami są film biograficzny "Mank" Davida Finchera i serial "The Crown", mają po 6 nominacji. Dramat "Mank" inspirowany biografią scenarzysty Hermana J. Mankiewicza, ma szansę na statuetki w kategoriach - najlepszy film dramatyczny, reżyseria, scenariusz, aktor w filmie dramatycznym (Gary Oldman), aktorka drugoplanowa (Amanda Seyfried) i muzyka.

"The Crown" może otrzymać Złote Globy w kategoriach: najlepszy serial dramatyczny, aktor w serialu dramatycznym (Josh O'Connor), aktorka w serialu dramatycznym (Olivia Colman i Emma Corrin), aktorka drugoplanowa w serialu, serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym (Gillian Anderson i Helena Bonham).

O statuetkę w kategorii najlepszy film zagraniczny powalczą m.in. "Na rauszu" Thomasa Vinterberga i "My dwie" Filippo Meneghettiego. Tego samego wieczoru nagrodę im. Cecila B. de Mille'a za całokształt pracy i działalności publicznej odbierze Jane Fonda. Aktorka ma na swoim koncie cztery Złote Globy.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." w kinach

Na 5 marca zapowiadana jest kinowe premiera filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta." Ma on 4 nominacje do Złotych Globów i 6 do Critics Choice Awards.

To dreszczowiec z elementami czarnej komedii, którego główną bohaterkę Cassie gra Carey Mulligan.

Wszyscy mówili, że była obiecującą, młodą kobietą dopóki tajemnicze wydarzenie nagle nie zakłóciło jej przyszłości. Cassie jest niesamowicie inteligentna, żyje spokojnie, ale nocą prowadzi sekretne, podwójne życie.

Reżyserką i autorką scenariusza filmu jest Emerald Fennell, która ma na koncie m.in. serial "Obsesja Eve".



"Spektaklove" wraca do gry

W najbliższym tygodniu otworzy się scena w Małej Warszawie spektaklem "Dobrze się kłamie". Pokazy odbędą się 5, 6, 7 marca, a potem także 8, 27 i 28.

Spektakl powstał w oparciu o przebój kinowy Paolo Genovese “Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Adaptację oraz tłumaczenie przygotował Bartosz Wierzbięta, autor dowcipnych dialogów, znany między innymi ze “Shreka" i “Pingwinów z Madagaskaru".

"Dobrze się kłamie", dotykający problemów małżeńskich par w średnim wieku, wyreżyserował Marcin Hycnar.

To połączenie lekkiej komedii i gorzkiego dramatu. W obsadzie m.in. Olga Bołądź, Katarzyna Kwiatkowska, Anita Sokołowska, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Marcin Perchuć i Wojciech Zieliński.