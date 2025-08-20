Organizacja konsumencka reaguje

Sprawą szybko zainteresowało się hiszpańskie stowarzyszenie ochrony praw konsumentów FACUA. Organizacja podkreśla, że podobny gadżet w sklepie można kupić "za nieco ponad euro", a restauracja nie poinformowała klientów o dodatkowej opłacie. FACUA zgłosiła incydent do Generalnej Dyrekcji Usług, Farmacji i Konsumpcji rządu Balearów, określając opłatę jako "absurdalną" - zarówno ze względu na jej wysokość, jak i brak wcześniejszej informacji dla klienta.

Przedstawiciele FACUA nie mają wątpliwości, że praktyka stosowana przez restaurację stanowi naruszenie praw konsumenta. "Skoro lokal nie informuje klientów z wyprzedzeniem, że ta pomoc nie jest elementem obsługi ani upominkiem promocyjnym z logo restauracji", to - zdaniem organizacji - mamy do czynienia z nadużyciem.

Restauracja tłumaczy się "nieporozumieniem"

W obliczu rosnącego oburzenia menedżerowie restauracji postanowili zabrać głos i wyjaśnić całą sytuację. W oświadczeniu przekonują, że była to pomyłka systemowa, a opłata została naliczona przez błąd techniczny.

Nigdy nie pobieramy opłat za korzystanie z usługi. Kwota na paragonie wynikała z błędu w naszym systemie - została zarejestrowana jako artykuł promocyjny z ceną, podczas gdy powinna być zarejestrowana jako bezpłatna, jak zawsze. Ten wewnętrzny zapis służy jedynie jako przypomnienie o konieczności odebrania (wieszaka) na koniec usługi - tłumaczą CNN przedstawiciele lokalu.

Według restauracji, korzystanie z wieszaka jest usługą opcjonalną, a opłata pojawia się na rachunku wyłącznie jako "kaucja", aby klient nie zapomniał oddać wieszaka po zakończeniu posiłku. "Chyba że klient chce zabrać go do domu na pamiątkę" - dodają menedżerowie.

Hiszpańskie przepisy jasno regulują kwestie dodatkowych opłat. Każdy koszt musi być zaakceptowany przez klienta i wyraźnie wyszczególniony na rachunku. Co więcej, prawo zabrania żądania zapłaty za usługi, o które klient nie prosił lub których nie zaakceptował świadomie.