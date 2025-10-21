Nie żyje Tomasz Kubiatowicz, aktor przez wiele lat związany z łódzkim Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka. Miał 69 lat. Urodzony w Bydgoszczy aktor znany był z licznych ról teatralnych, filmowych i serialowych. Szeroka publiczność telewizyjna zapamiętała go m.in. z ról w serialach "Plebania" czy "M jak miłość".

Aktor Tomasz Kubiatowicz, 2024 rok. / Łukasz Szeląg / PAP

Zmarł Tomasz Kubiatowicz, aktor związany z Teatrem Nowym w Łodzi.

Na ekranie debiutował w 1984 roku i zagrał w wielu znanych polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość" i "Plebanii".

O śmierci aktora poinformował we wtorek Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Z tą sceną Kubiatowicz był związany od 22 lat.



"Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Aktor był związany z Teatrem Nowym od 2003 roku. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku" - czytamy we wpisie łódzkiego teatru na Facebooku.

Kubiatowicz urodził się w Bydgoszczy. Dyplom aktorski PWSFTviT w Łodzi zdobył w 1987 roku. Jak podaje portal Filmpolski, przed Teatrem Nowym, w latach 1993-95 występował w Teatrze Studyjnym'83 w Łodzi.

Na ekranie zadebiutował w 1984 r. w dramacie wojennym "Romans z intruzem" w reż. Waldemara Podgórskiego. Na swoim koncie miał role w produkcjach "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Ryś", "Syzyfowe prace". "Miasto 44" czy "Handlarz cudów".

Publiczność telewizyjna zapamiętała go dzięki rolom w licznych serialach. W "M jak miłość" wcielił się w postać ojca Irka, z kolei w "Plebanii" grał strażaka. Wystąpił także w "Na dobre i na złe", "Ojcu Mateuszu", "Barwach szczęścia" czy "Stuleciu winnych".

W łódzkim Teatrze Nowym Tomasz Kubiatowicz grał m.in. w spektaklach "Szewcy", "Hamlet we wsi Głucha Dolna", "Dogville", "Opowieść wigilijna", "Mistrz i Małgorzata"